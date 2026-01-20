Apelul unui preot din Buzău după ce fiul său a căzut într-o părăpastie și a rămas apoi imobilizat: „Mulți ne-au acuzat”

Adolescentul de 17 ani, salvat miraculos în octombrie anul trecut după ce a alunecat și a căzut într-o prăpastie pe traseul spre Vârful Omu, a suferit un traumatism la coloană și, în ciuda operației, nu-și poate mișca picioarele. Tatăl său, preot misionar în Buzău, spune că tânărul are nevoie urgentă de recuperare, dar costurile sunt considerabile: „Orice ajutor e binevenit”.

Ciprian Tănasă este elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Buzău.

În dimineața zilei de 30 octombrie, tânărul, plecat cu părinții săi în drumeție spre Vârful Omu, a alunecat pe o pojghiță de gheață și a căzut într-o prăpastie.

„A urmat lupta cu moartea”

„La sfârșit de octombrie, am fost cu soția și cu Ciprian la mănăstirea Peștera Ialomiței, mai sus de Sinaia. Ne-am cazat acolo seara și a doua zi dimineața, pe 30 octombrie, la ora 8 am plecat spre Vârfu Omu. Era soare și frumos afară. Am mers 4 ore, am trecut pe lângă cascada Ialomiței, era un pic de gheață, dar nu ne-a speriat. După 4 ore, eu și soția am obosit, începuse să bată vântul și gheața era tot mai prezentă”, a relatat pentru HotNews Ștefan Tănasă, tatăl băiatului.

Când au ajuns la un indicator care arăta că mai sunt 30 de minute până la destinație, părinții s-au oprit și i-au permis tânărului să urce singur până la Vârful Omu, cu promisiunea că revine în maxim o oră și jumătate.

Cu o lună în urmă, povestește tatăl său, Ciprian se urcase pe Vârful Negoiu, mult mai înalt și periculos.

„Nouă ne place muntele. Mulți ne-au acuzat. Pe de o parte, au și ei dreptatea lor, dar noi n-am știut că jos este așa de frumos și sus se complică lucrurile. N-am știut că sus e gheață foarte tare și acoperită cu un strat ușor de zăpadă pe care el a alunecat. Dacă aș putea să întorc înapoi timpul, l-aș întoarce”, spune tatăl lui Ciprian.

Când au văzut că după o oră și jumătate acesta nu se întoarce, părinții au sunat la 112.

Salvamontiștii au intervenit pentru căutarea băiatului, inclusiv cu un elicopter. A fost găsit după 4 ore de către meteorologul care era de serviciu la Stația Meteo Omu. Ciprian era căzut la aproximativ 200 metri de stație, potrivit echipelor salvamont din Brașov și Prahova.

Tânărul a suferit un traumatism al coloanei vertebrale, nu se putea mișca, iar din cauza terenului dificil și a condiţiilor de iarnă acțiunea de salvare a durat câteva ore.

„L-au pus pe targă la ora 8 seara, au mers 5 ore prin pădure până aproape de Bran, unde l-au urcat într-o salvare, iar la 01:30 noaptea au ajuns la UPU Brașov. Intrase în șoc hipotermic și nu mai putea vorbi. A urmat lupta cu moartea. Dimineața au reușit să-l stabilizeze și l-au mutat la Cluj cu un elicopter. La Cluj a fost operat la coloană în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie. Nu simte și nu-și mișcă picioarele. Chirurgul a zis că măduva nu a fost secționată, ci traumatizată de cele două vertebre care au împins în ea, dar că e rezervat că va mai putea merge”, a mai precizat tatăl adolescentului.

„Toți doctorii ne-au zis: Rugați-vă!”

După ce a stat câteva zile la Cluj, tânărul a fost mutat în spital la Brașov, unde a stat o săptămână, după care a fost transferat încă o săptămână la spitalul județean din Buzău, apoi a venit acasă.

Tânărul stă în pat, face ore online, mama lui stă lângă el tot timpul, iar părinți caută acum clinici de recuperare, însă spun că costurile nu sunt deloc mici și orice sprijin financiar este de ajutor.

„În țară vom merge peste două săptămâni în București. Apoi vom merge la o clinică particulară la Iași. Ca idei luam în calcul clinici din Germania, Elveția sau Austria, în funcție de cum evoluează lucrurile. Ideea este că medicii sunt destul de rezervați și trebuie să începem recuperarea cât mai repede posibil. Mai devreme de 2 luni n-am putut din mai multe motive. Toți doctorii ne-au zis: Rugați-vă! E tânăr și să sperăm că-și va reveni măcar cât de cât. Orice ajutor este binevenit”, mai spune tatăl lui Ciprian.

Cont pentru donații: Titular: Tănasă Ștefan / IBAN: RO95BTRLRONCRT0220283201