„Apocalipsa IA”, o preocupare majoră pentru Papa Leon. Voci din Vatican: „Viitorul umanității este în joc”

Vaticanul cere reguli globale pentru inteligența artificială și avertizează că țările nu pot acționa pe cont propriu.

Conducerea Bisericii Catolice a avertizat cu privire la riscul unei apocalipse provocate de inteligența artificială (AI) înainte ca marile companii americane să o facă la ONU. Pentru Papa Leon, primul papă născut în SUA, această problemă este o temă centrală a mandatului său, scrie Reuters.

Suveranul Pontif a cerut, încă din luna mai, liderilor mondiali să stabilească reguli globale pentru supravegherea acestui sector. El și-a reînnoit avertismentele în cadrul unei reuniuni de la Vatican de joi și urmează să facă acest lucru din nou într-un discurs la sediul UNESCO din Paris.

Într-un discurs ținut în fața Academiei Pontificale de Științe, Papa Leon a afirmat că IA poate aduce beneficii umanității, dar că a introdus „noi pericole pentru securitate și pacea internațională”.

În apelul său din luna mai, publicat ca primul său document important și cunoscut sub numele de enciclică, acesta a avertizat că sistemele de IA răspândesc dezinformare, favorizează conflictele și ar putea conduce lumea pe o cale a războiului fără sfârșit.

De asemenea, el a insistat asupra necesității unei supravegheri în ceea ce privește dezvoltarea sistemelor de armament, afirmând că astfel de arme au avansat „practic dincolo de orice capacitate umană de a le controla”.

„Viitorul umanității este cu adevărat în joc”

„Puterea transformatoare a IA ar putea genera o serie de schimbări sociale de o amploare foarte greu de prevăzut”, a declarat părintele Paolo Benanti, unul dintre principalii consilieri ai Vaticanului pe probleme legate de inteligența artificială, pentru Reuters.

Benanti a comparat avertismentele Vaticanului cu modul în care papii au cerut de mult timp dezarmarea nucleară.

„Dacă armele nucleare pot distruge umanitatea… manipularea conținutului generat de IA în spațiile sociale poate distruge capacitatea oamenilor de a rămâne uniți ca societate”, a spus el.

Cardinalul Pietro Parolin, șeful diplomației Vaticanului, a reiterat apelul lui Leo pentru o reglementare internațională a industriei, avertizând că țările nu pot „acționa pe cont propriu”.

„Viitorul umanității este cu adevărat în joc aici. Lumea are nevoie de implicarea tuturor în stabilirea unor reguli comune care să poată guverna cu adevărat acest fenomen”, a spus el.

Întrebat dacă Vaticanul se află într-un dialog continuu cu vreo companie din domeniul IA, Benanti a subliniat natura descentralizată a Bisericii universale și a precizat că unele discuții sunt conduse de episcopii locali.

Pe 16 septembrie, Conferința Episcopilor din SUA a anunțat că a creat un nou grup de lucru dedicat IA, după ce mai mulți dintre liderii săi s-au întâlnit cu reprezentanți ai companiilor din domeniu.

„Dialogul s-a concentrat asupra modalităților de a menține orice sistem de inteligență artificială în slujba umanității și asupra necesității urgente de a aborda pericolele reale și actuale pe care le prezintă o astfel de tehnologie”, s-a precizat într-un comunicat.

Vaticanul avertizează din 2019 asupra riscurilor IA, iar în 2020 a colaborat cu Microsoft, IBM, ONU și guvernul italian pentru o dezvoltare care „să nu aibă ca unic obiectiv obținerea unui profit mai mare sau înlocuirea treptată a oamenilor la locul de muncă”.