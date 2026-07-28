A doua companie din lume care reușește să treacă de pragul valorii de piață de 5 trilioane de dolari, după Nvidia

Capitalizarea bursieră a gigantului american din domeniul tehnologiei Apple a depășit marți, pentru scurt timp, pragul de 5 trilioane de dolari, devenind astfel a doua companie din istorie care atinge acest prag, după Nvidia, informează Reuters.

Acțiunile Apple au înregistrat o creștere de 0,72%, ajungând la 339,33 dolari, ceea ce îi conferă o capitalizare bursieră de 4,98 trilioane de dolari. La maximul sesiunii, de 342,89 dolari, valoarea de piață a Apple s-a situat la 5,036 trilioane de dolari.

Apple a devenit cea mai valoroasă companie din lume la începutul acestei luni, depășind producătorul de cipuri Nvidia – care se afla pe primul loc din iunie 2025 și a fost prima companie din istorie care a depășit pragul de 5 trilioane de dolari.

Acțiunile Nvidia au înregistrat o creștere de 0,53%, ajungând la 197,63 dolari, ceea ce conferă companiei o valoare de piață 4,78 trilioane de dolari în prezent.

Apple a beneficiat de cererea puternică pentru produsele sale, precum și de decizia de a nu se alătura cursei actuale de cheltuieli în domeniul inteligenței artificiale (AI) dintre rivalii din sectorul Big Tech, care le epuizează fluxurile de numerar și îi împovărează cu datorii uriașe.

Acțiunile Apple au înregistrat o creștere de aproximativ 25% de la începutul anului, depășind performanțele altor companii din domeniul tehnologiei din așa-numitul grup „Magnificent 7”, printre care Nvidia, Meta, Alphabet și Microsoft.

Producătorul de iPhone s-a bazat pe tehnologia de AI a Google pentru alimentarea unor noi servicii, precum o versiune îmbunătățită a Siri, evitând astfel costurile uriașe de infrastructură asociate cu investițiile în creștere în centrele de date.

Decizia companiei Apple de a menține prețurile la iPhone la același nivel luna trecută, în momentul în care a anunțat majorări de preț pentru MacBook-uri și iPad-uri, a stimulat, de asemenea, cererea, cumpărătorii achiziționând în număr mare dispozitivul emblematic al companiei înaintea majorărilor de preț preconizate pentru sfârșitul acestui an, afirmă analiștii.

Marți, compania a lansat în SUA un program de leasing pentru dispozitive prin intermediul firmei de plăți Klarna, în cadrul căruia plățile lunare încep de la 17,99 dolari pentru un iPhone, 11,99 dolari pentru un Apple Watch sau un iPad și 24,99 dolari pentru un Mac.

„Apple a rezistat cursei cheltuielilor în domeniul AI, mizând pe faptul că experiența clientului – și nu investițiile în infrastructură – va determina în cele din urmă câștigătorii”, a declarat Dipanjan Chatterjee, vicepreședinte și analist principal la Forrester.

„Noul program de leasing este un răspuns inteligent: nu reduce prețul unui iPhone, dar schimbă modul în care consumatorii percep costul, înlocuind șocul prețului cu o rată lunară previzibilă”, a adăugat analistul.

Apple urmează să-și prezinte rezultatele financiare pentru al treilea trimestru joi, după închiderea pieței, analiștii așteptându-se la o creștere de peste 15% a veniturilor trimestriale față de aceeași perioadă a anului trecut.