Apple dă în judecată OpenAI, într-un proces cu acuzații dure. Ruptură în relațiile dintre foștii parteneri

Apple acuză OpenAI de furt de secrete comerciale, într-un proces deschis vineri într-o instanță federală din Carolina de Nord, în care producătorul iPhone susține că laboratorul de inteligență artificială i-a furat proprietatea intelectuală pentru a-și dezvolta propriul hardware destinat consumatorilor, potrivit CNBC.

„Totuși, un aspect este clar: la fiecare nivel, de la membrii personalului tehnic până la directorul de hardware și în coordonare cu parteneri de afaceri, OpenAI a furat secrete comerciale și informații confidențiale ale Apple”, a declarat compania într-un document legal.

Procesul marchează un nou moment tensionat între două companii americane care formaseră un parteneriat în 2024, când ChatGPT a fost integrat în sistemul de operare al iPhone. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, vizitase sediul central al Apple pentru anunț.

Relațiile dintre părți s-au răcit de anul trecut, de când OpenAI a anunțat planuri de a intra în industria de hardware, cumpărând start-up-ul fostului designer al Apple, Jony Ive, numit IO Products, pentru 6,4 miliarde de dolari.

Versiunea actualizată a asistentului Siri de la Apple, care va fi lansată în această toamnă, se bazează pe modelele de inteligență artificială Gemini de la Google, nu pe ChatGPT.

Acuzațiile din procesul deschis de Apple

Majoritatea acuzațiilor Apple se referă la foști angajați care au fost intervievați de OpenAI sau s-au alăturat companiei.

Producătorul iPhone îl acuză pe directorul de hardware al OpenAI, Tang Tan, fost vicepreședinte Apple, că le-a cerut angajaților Apple care participă la interviuri la OpenAI să împărtășească secrete Apple ca parte a procesului de interviu. Tan are calitatea de pârât în proces.

„El le-a cerut candidaților care încă lucrează pentru Apple să aducă «piese reale» de la Apple la interviurile lor pentru sesiuni de «prezentare» în care el și echipa sa de la OpenAI pot obține și mai multe informații confidențiale Apple”, susține Apple în documentul depus.

Mai mult, Apple susține că OpenAI i-a instruit pe angajații care părăsesc Apple cu privire la modul în care să evite procedurile de securitate atunci când pleacă, precum și că Chang Liu, un fost angajat care s-a alăturat OpenAI, a furat un laptop Apple. Liu are, de asemenea, calitatea de pârât.

Totodată, Apple susține că OpenAI le cere firmelor de hardware să aplice o tehnică de finisare a metalelor inventată de Apple, în timp ce „induce în eroare partenerul să creadă că are permisiunea Apple să facă acest lucru”.

OpenAI nu a anunțat care vor fi produsele sale hardware și când vor fi lansate, dar Altman declara în noiembrie că au fost finalizate primele prototipuri.