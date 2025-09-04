Apple dezvoltă un motor de căutare bazat pe inteligență artificială. Cum arată planurile companiei pentru asistentul Siri

Apple dezvoltă un motor de căutare „alimentat” de tehnologii de inteligență artificială, similar ca idee cu produsele furnizate de rivalii PerplexityAI și OpenAI, scrie Bloomberg. Apple va prezenta pe 9 septembrie seria iPhone 17.

Noul motor ar putea fi integrat în asistentul vocal Siri și, posibil, în browserul Safari, dar și în funcția de căutare Spotlight.

Apple intenționează să lanseze această funcție de căutare pe web odată cu versiunea reproiectată a asistentului lui Siri, amânată pentru primăvara lui 2026.

Cu noul „tool”, Siri ar putea căuta mai eficient informații pe internet, fără a mai apela la servicii externe. În prezent, pentru întrebări mai complexe, Siri face redirecționări către Google sau ChatGPT.

Noul sistem, denumit în interiorul companiei World Knowledge Answersm va oferi un model de rezumare bazat pe inteligență artificială, pentru ca rezultatele să fie mai ușor de înțeles și mai precise, mai spun sursele.

Sistemul este descris de unii directori Apple ca fiind un „answer engine” („motor de răspunsuri”) și va concura cu aplicații de la ChatGPT, Gemini sau Perplexity AI.

Apple va trebui, foarte probabil, să se bazeze pe parteneriate externe pentru a furniza noile funcții AI. Potrivit Bloomberg, Apple poartă discuții cu Google pentru a furniza modelul de inteligență artificială care să alimenteze noua versiune a lui Siri. În trecut, compania ar fi discutat și cu Anthropic și OpenAI.

Mai multe echipe lucrează la aceste proiecte, mai ales că este mare nevoie de o îmbunătățire serioasă a asistentului Siri.

Ce s-ar putea schimba? Asistentul digital va putea accesa date personale și conținutul afișat pe ecran, pentru a răspunde mai bine la întrebări și ar putea să „navigheze” cu mai mare precizie pe dispozitivele utilizatorilor, prin comenzi vocale.

