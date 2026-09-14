Apple TV este disponibil oficial și în România. Cât costă abonamentul și care este oferta „limitată” anunțată de companie

Apple TV este disponibil și în țara noastră, începând de astăzi, 14 septembrie, conform anunțului făcut de compania americană.

Serviciul de streaming a fost lansat la nivel global în 2019, iar în prezent este disponibil în aplicația Apple TV pentru peste un miliard de ecrane, spune compania.

De astăzi, este disponibil în premieră și în țara noastră.

„Abonații au acces la seriale captivante de dramă și comedie, filme de lungmetraj, documentare revoluționare și divertisment pentru copii și familie, cu lansări noi în fiecare săptămână, printre care și comediile recompensate cu mai multe premii Emmy «The Studio», «Ted Lasso» și «Widow’s Bay»; fenomenul cultural global «Severance»; «Pluribus», cea mai vizionată dramă Apple; «CODA», câștigătorul Premiului Oscar pentru cel mai bun film; și «F1», câștigător al Premiului Oscar și cel mai profitabil film sportiv din toate timpurile”, a declarat Apple într-un comunicat citat de Gadget.ro.

Cât costă abonamentul la Apple TV

Potrivit companiei, filmele, documentarele și serialele Apple Original au fost distinse cu peste 900 de premii și au primit peste 3.800 de nominalizări.

Pentru a se abona, utilizatorii trebuie să deschidă aplicația Apple TV sau să intre pe site-ul tv.apple.com. Un abonament lunar costă 39,99 de lei, iar cel anual costă 349 de lei. Abonații noi beneficiază de o perioadă gratuită de probă, de șapte zile.

„Pentru o perioadă limitată, cei care achiziționează și activează un iPhone, iPad, Apple TV 4K sau Mac nou beneficiază gratuit de trei luni de Apple TV”, a precizat Apple.

Apple a mai spus că serviciul de streaming este disponibil în aplicația Apple TV în peste 100 de țări și regiuni, pe peste 1 miliard de ecrane, inclusiv pe iPhone, iPad, Apple TV 4K, Apple Vision Pro, Mac, pe cele mai populare televizoare smart de la Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL și alți producători, pe dispozitivele Roku și Amazon Fire TV, Chromecast cu Google TV, consolele PlayStation și Xbox, precum și pe tv.apple.com.

FOTO: Apple TV © Aviahuismanphotography | Dreamstime.com