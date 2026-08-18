Apple va aplica o serie de modificări la o funcție de iPhone și iPad care a dus la reclamații și investigații în mai multe țări, inclusiv în România 

Apple va modifica regulile care stabilesc modul în care dezvoltatorii de aplicații pot folosi datele personale pentru publicitatea țintită pe iPhone și iPad. Anunțul schimbării a fost făcut de companie, într-un briefing de presă, și vine după ce o autoritate germană a ajuns la o înțelegere cu compania. Modificările vor fi aplicate și în România.

Consiliul Concurenței din România anunța în octombrie 2023 că investighează Apple pentru posibil abuz de poziție dominantă pe piața publicității, însă ancheta nu a fost încă finalizată, au precizat reprezentanții instituției pentru HotNews.

Schimbările agreate acum se aplică pentru funcția denumită ATT care le permite utilizatorilor să blocheze urmărirea activității lor în aplicații și site-uri. Modificările vin după un acord între Apple și autoritatea germană pentru concurență Bundeskartellamt, care a investigat funcția.

Schimbările vor fi aplicate în majoritatea țărilor UE, inclusiv în România, a precizat Apple într-un briefing de presă la care a participat și HotNews.

Astfel, în urma înțelegerii cu autoritățile germane, înțelegere extinsă la nivel european, Apple are la dispoziție patru luni de la comunicarea deciziei pentru a implementa schimbările promise.

Angajamentele vor fi valabile timp de șapte ani și vor fi monitorizate de un administrator independent.

Ce este ATT și de ce au fost deschise anchete

Funcția denumită ATT, introdusă în 2020, le permite utilizatorilor Apple să decidă dacă aplicațiile pot să le urmărească activitatea în alte aplicații și pe site-urile altor companii. Funcția a generat controverse în mai multe țări europene, iar industria publicității online spunea că a pierdut enorm din cauza ei.

În Germania, publisherii și marii jucători din publicitatea online cereau ca Apple să fie amendată de autoritatea din domeniul concurenței pe tema ATT. Apple a anunțat mai întâi o serie de schimbări, însă au fost considerate ca fiind insuficiente de către autoritățile germane.

Ancheta din Germania a pornit de la plângeri depuse de Meta, de publisheri, de companii de publicitate, dar și de unii dezvoltatori de aplicații. Îngrijorarea era că modelul lor de business – care se bazează pe urmărirea (tracking) comportamentului user-ilor – are de suferit.

Ce spuneau autoritățile române

Consiliul Concurenței din România spunea în octombrie 2023 că avea suspiciuni că prin introducerea politicii ATT („App Tracking Transparency”), Apple a încurajat utilizatorii să limiteze accesul altor aplicații la profilul publicitar IDFA („Identifier for Advertisers”).

Acest lucru a condus la o restrângere a concurenței pe piața publicității prin aplicații pe dispozitive mobile iOS, având efecte asupra tuturor actorilor implicați, agențiile de publicitate, dezvoltatorii de aplicații, prestatorii servicii de atribuire sau performanță etc, cât și asupra consumatorilor finali”.

Contactați de HotNews, reprezentanții Consiliului Concurenței au spus că ancheta este „în derulare”.

Autoritățile din mai multe țări europene spun că modul în care Apple a implementat această funcție este anticoncurențial, iar compania a fost amendată în Franța și Italia. În noiembrie 2025 și autoritățile din Polonia au deschis o anchetă.

Ce spune Apple despre modificările la care s-a căzut de acord în Germania

Într-o declarație de presă transmisă către HotNews, cei de la Apple spun că s-au făcut schimbări la nivel de text și mesaj.

„La Apple, considerăm că dreptul la viață privată este un drept fundamental al omului și am introdus App Tracking Transparency (ATT) pentru a le oferi utilizatorilor o modalitate simplă de a controla dacă aplicațiile au permisiunea de a le urmări activitatea în aplicațiile și pe site-urile altor companii.

Deși considerăm că mesajul actual al ATT oferă o modalitate clară, ușor de înțeles și eficientă prin care utilizatorii își pot păstra controlul asupra datelor lor – am fost de acord, la solicitarea FCO, să facem modificări textului și formatării acestui mesaj”.

Practic, printre modificările ce vor fi implementate se numără:

schimbarea textului unor icon-uri

dezvoltatorii pot adăuga un ecran cu informații suplimentare

schimbări ale formulărilor

dezvoltatorii pot solicita din nou – după un an – acordul user-ilor.

Urmează testele

În următoarele luni Apple trebuie să implementeze modificările convenite privind modul în care funcționează aplicația ATT și trebuie să testeze împreună cu dezvoltatorii noile formulări.

Autoritatea germană Bundeskartellamt a explicat faptul că noile ecrane ce vor fi afișate trebuie să fie de acum neutre din punct de vedere al conținutului, formulării și aspectului.