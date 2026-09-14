Aproape 10.000 de persoane, îndemnate să rămână în case în regiunea Costa del Sol a Spaniei, din cauza unui incendiu de vegetație

Un incendiu de vegetație izbucnit în interiorul popularei destinații turistice Costa del Sol, lângă Marbella în sudul Spaniei, a făcut trei răniți duminică, au raportat serviciile de urgență, citate de AFP și Agerpres.

Serviciile de salvare din regiunea Andaluzia au precizat într-un comunicat că incendiul a izbucnit într-o zonă deluroasă din proximitatea Benahavis, un sat exclusivist unde locuiește o importantă comunitate de străini, în special numeroși britanici.

„O persoană a suferit arsuri în timp ce încerca să stingă focul, iar un pompier forestier a fost rănit în urma unei căzături”, au scris serviciile de urgență pe X.

Antonio Sanz, șeful serviciilor de urgență din regiune, a declarat pentru reporteri că pompierul din urmă are încheietura mâinii fracturată, în timp ce o a treia persoană a primit îngrijiri medicale pentru o ușoară inhalare de fum.

Locuințe în satul spaniol Benahavis, FOTO: Maarten Zeehandelaar / Alamy / Profimedia

Locuitorii din zonă, îndemnați să rămână în case

Autoritățile le-au cerut celor 9.500 de locuitori din pitorescul sat Benahavis și din vilele învecinate să rămână izolați în case din cauza „propagării foarte rapide” a flăcărilor, alimentate de rafale de vânt de 50 km/h.

Aproximativ 50 de rezidenți ai unui cartier rezidențial au fost evacuați preventiv, însă nicio locuință nu a fost afectată, conform precizărilor făcute de Sanz.

Peste 200 de pompieri, sprijiniți de aproximativ douăzeci de aeronave, au fost mobilizați la fața locului.

Potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile Forestiere (EFFIS), peste 296.000 de hectare au fost afectate de incendii în Spania în acest an.