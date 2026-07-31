Aproape 50.000 de migranți au trecut în enclava spaniolă Ceuta în 24 de ore. „Nu putem face nimic. Suntem copleșiți”

Ministerul de Interne al Spaniei a spus vineri că, potrivit estimărilor sale, aproximativ 49.000 de migranți au intrat în enclava Ceuta din Africa de Nord în ultimele 24 de ore, venind în valuri pe mare și pe uscat din Maroc, potrivit Reuters.

11:51

Spania și Marocul au consolidat vineri gardul de la frontiera enclavei și par să fi pus capăt traversărilor în masă. La porțile de intrare în Ceuta, autoritățile marocane au desfășurat camioane cu tunuri de apă și i-au respins pe cei care încercau să treacă.

Autoritățile spaniole au afirmat că vor încerca să-i expulzeze cât mai repede posibil pe cei care au intrat ilegal, în ciuda unei hotărâri judecătorești care a impus unele restricții noi asupra normelor speciale de „respingere la frontieră”, care permit expulzările imediate.

Prim-ministrul Pedro Sanchez urmează să viziteze Ceuta vineri, împreună cu ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska.

„Flux constant” de oameni peste noapte

„Mii” de migranți au trecut granița dintre Maroc și Ceuta în noaptea de joi spre vineri, a declarat o sursă din cadrul poliției pentru AFP, adăugând că a fost imposibil să-i numere.

„A existat un flux constant de persoane pe tot parcursul nopții”, iar deși sosirile au fost mai puține decât în timpul zilei, migranții „au continuat să sosească noaptea și continuă să sosească” vineri dimineață, a precizat sursa respectivă.

În total, 18 persoane au murit în timp ce încercau să ajungă în enclava spaniolă, a adăugat aceasta.

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„Nu putem face nimic” au spus pentru ABC.es membrii Gărzii Civile spaniole care păzeau granița cu Marocul atunci când au fost copleșiți de un val de o mie de tineri.

„Situația este de lumea a treia. Suntem copleșiți”, a spus unul dintre agenții din Ceuta, care se simt abandonați de Ministerul de Interne spaniol.

Imagini postate pe rețelele de socializare arată valuri de oameni trecând în enclava Ceuta.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Măsurile luate nu reușesc să facă față valului de oameni

Ceuta, alături de Melilla, un alt oraș autonom spaniol situat în nordul Marocului, reprezintă singura frontieră terestră a Uniunii Europene cu Africa. Ambele orașe se confruntă periodic cu valuri de încercări de trecere a frontierei din partea migranților care doresc să ajungă în Europa.

Spania a trimis întăriri militare și de poliție la Ceuta în urma acestui val.

Deși punctul de trecere a frontierei părea blocat, grupuri de migranți s-au deplasat de-a lungul coastei în căutarea unor rute ocolitoare a gardului, iar unii au luat-o înot.

Migranți trecând ilegal din Maroc în Ceuta. Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

„Am întârziat”, a spus Brahim, în vârstă de 32 de ani. El a spus că a sosit din Tanger în speranța de a ajunge în Ceuta prin punctul de trecere, dar acesta era închis.

Autoritățile marocane au mobilizat camioane cu tunuri de apă și au întărit securitatea la porțile de trecere, respingând în repetate rânduri migranții care încercau să se apropie.

În apropiere se aflau rămășițele carbonizate ale unui autobuz și ale șapte vehicule, rămase în urma ciocnirilor care au izbucnit în timp ce autoritățile încercau să oprească mulțimile, potrivit martorilor Reuters.

Guvernul spaniol se remarcă în Europa prin poziția sa favorabilă migranților și a lansat recent un program menit să acorde statut legal unui număr de aproximativ 500.000 de migranți fără documente, ceea ce a determinat un aflux de cereri de două ori mai mare decât acest număr.