Aproape toată țara, sub alerte de caniculă, de joi dimineața. Temperaturile ajung la 39 de grade. HARTA zonelor vizate

Valul de căldură se extinde și se intensifică în cea mai mare parte a țării, anunță meteorologii, care au emis două atenționări cod portocaliu și galben de caniculă, în vigoare de joi dimineață și până vineri.

Potrivit ANM, până pe 24 august, vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa în general între 34 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în sud-vest.

Local, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20…23 de grade, cele mai mari valori urmând să se înregistreze în Dealurile de Vest (24…26 de grade).

Alerte cod portocaliu și galben

De joi, 20 august, de la ora 10.00 și până vineri, 21 august, la ora 10.00, este cod galben de caniculă în Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei.

Aici, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă și disconfort termic. Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală.

În același interval, este cod portocaliu de caniculă în Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei.

Aici, vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…26 de grade.