Aproape trei decenii de IT: lecțiile unei companii româneștidespre schimbare, adaptare și încredere

În IT, trei decenii înseamnă foarte mult. Înseamnă generații întregi de calculatoare, trecerea de la desktopurile voluminoase la laptopuri și mini-PC-uri, apariția cloud-ului, transformarea modului în care lucrăm și, mai nou, intrarea inteligenței artificiale în viața de zi cu zi.

Pentru Interlink, povestea a început în 1997.

De atunci, tehnologia s-a schimbat de nenumărate ori. Un lucru a rămas însă constant: nevoia oamenilor și a companiilor de a găsi tehnologia potrivită pentru ceea ce au de făcut.

Aproape 30 de ani de schimbare în industria IT

Interlink a pornit ca importator și distribuitor de echipamente IT și a evoluat odată cu piața. Astăzi, compania lucrează atât cu echipamente noi, cât și cu produse second-hand și refurbished, adresându-se atât utilizatorilor individuali, cât și companiilor.

Experiența acumulată în aproape trei decenii oferă o perspectivă interesantă asupra pieței: cel mai nou produs nu este întotdeauna produsul potrivit.

Un laptop pentru activități de birou nu are aceleași cerințe ca un sistem pentru grafică. O firmă cu 50 de angajați are alte nevoi decât un antreprenor aflat la început de drum. Un magazin are nevoie de alte echipamente decât un birou.

De aici vine una dintre cele mai importante lecții pentru un furnizor IT: tehnologia trebuie aleasă în funcție de nevoie, nu doar de specificații.

Refurbished sau nou? Important este să alegi corect

Piața IT s-a schimbat și din perspectiva modului în care oamenii privesc echipamentele refurbished.

Un calculator refurbished nu este pur și simplu un calculator vechi. Este un echipament care poate fi verificat, testat și pregătit pentru o nouă perioadă de utilizare.

Pentru anumite activități, un astfel de echipament poate reprezenta o soluție accesibilă, mai ales atunci când bugetul este important.

În același timp, există situații în care un echipament nou este alegerea potrivită.

Tocmai de aceea, nu există o singură soluție IT potrivită pentru toată lumea.

De la refurbished la OptimX: o piață care cere mai multe opțiuni

Evoluția Interlink nu s-a oprit la zona de echipamente refurbished.

Compania a dezvoltat și OptimX by Interlink, un brand propriu dedicat echipamentelor IT noi.

OptimX include produse precum calculatoare, monitoare, sisteme POS, imprimante termice, cititoare de coduri de bare, periferice și alte echipamente destinate atât mediului office, cât și sectorului retail.

Direcția este una firească: dacă piața se schimbă, trebuie să se schimbe și oferta.

Astfel, Interlink poate aborda două nevoi diferite: echipamente refurbished pentru cei care caută eficiență și valoare, respectiv echipamente noi OptimX pentru cei care își doresc produse noi și soluții adaptate activității lor.

Ce înseamnă experiența în IT după aproape 30 de ani?

Poate cel mai important lucru învățat de-a lungul timpului este că tehnologia nu trebuie să fie complicată inutil.

Un furnizor IT bun nu ar trebui doar să spună ce procesor are un calculator sau câți GB de RAM are.

Ar trebui să poată răspunde la o întrebare mult mai importantă:

„Este potrivit pentru ceea ce vreau să fac?”

Asta înseamnă experiență: să înțelegi produsul, dar și omul sau compania care îl va folosi.

Tehnologia se schimbă. Încrederea se construiește în timp.

În aproape 30 de ani, Interlink a trecut prin schimbări majore ale pieței IT și a continuat să își extindă portofoliul și activitatea.

De la echipamente refurbished și second-hand până la produse noi sub brandul OptimX by Interlink, parcursul companiei spune, de fapt, povestea unei industrii aflate într-o continuă transformare.

Iar dacă există o lecție care rămâne valabilă indiferent de generația de procesoare, de sistemul de operare sau de următoarea mare tehnologie, aceasta este simplă:

tehnologia se schimbă rapid, dar încrederea se construiește în timp.

Întrebări frecvente

Când a fost fondată Interlink?

Interlink a fost fondată în 1997 și activează în domeniul echipamentelor IT.

Cu ce se ocupă Interlink?

Interlink importă și distribuie echipamente IT noi, second-hand și refurbished pentru utilizatori individuali și companii.

Ce este OptimX by Interlink?

OptimX este brandul de produse IT noi al Interlink, cu soluții precum calculatoare, monitoare, sisteme POS, imprimante termice, scanere și periferice.

Ce înseamnă un calculator refurbished?

Este un echipament utilizat anterior, care trece prin procese de verificare și pregătire înainte de a fi comercializat din nou.

Este mai bun un calculator nou sau unul refurbished?

Depinde de utilizare, buget și cerințele utilizatorului. Alegerea potrivită este cea care oferă performanța și funcționalitatea necesare pentru activitatea respectivă.

Articol susținut de Interlink