Aproape un sector întreg din București, fără apă caldă. „Se intervine” pentru a nu fi afectată o mare parte din Capitală

Primăria Capitalei a anunțat vineri că o avarie majoră va lăsa fără apă caldă o mare parte din locuitorii Sectorului 4 în încercarea de a nu fi afectat „aproape întreg Bucureștiul”.

„Galeria e plină de apă fierbinte! Este avarie majoră pe Magistrala Berceni, unde conducta principală de termoficare, veche de 60 de ani, s-a fisurat acum două zile. Se află la mică distanţă de CET Progresul, în intersecţia străzilor Stupilor cu Turnu Măgurele. Apa fierbinte, de peste 90 de grade, a inundat galeriile şi este nevoie de pompe pentru a o scoate din subteran”, a anunţat Primăria Capitalei pe Facebook.

Pentru ca echipele de la Termoenergetica să intervină pentru remedierea problemei este nevoie oprirea CET Progresul.

Primăria Capitalei a prezentat măsurile luate pentru a nu lăsa oraşul fără apă caldă, precizând că alimentarea nu a fost oprită încă de miercuri şi s-au căutat soluţii.

„Primarul general Ciprian Ciucu a convocat de urgenţă Termoenergetica şi ELCEN şi au stabilit, alături de ingineri şi specialişti, cum se intervine pentru a nu fi afectat aproape întreg Bucureştiul. Astfel, începând de mâine (sâmbătă, n.r.) se opreşte CET Progresul, pentru a stopa alimentarea cu apă fierbinte şi a putea intra muncitorii în galerie. Dar se reporneşte, în compensaţie, CET Sud. Acesta ar fi trebuit să intre în revizie tehnică de vară, timp de 21 de zile”, a mai transmis primăria.

Revizia de vară pentru CET Sud va fi reprogramată, a anunțat Termoenergetica.

Potrivit PMB, prin repornirea CET Sud se va suplini alimentarea cu apă în două sectoare, care nu vor fi afectate de sistare.

„Singurul afectat, în proporţie de 90%, pentru că nu există o soluţie de avarie, va fi Sectorul 4, timp de patru zile, din 22 până în 25 de august. Pentru Sectoarele 2 şi 3 am găsit soluţie, vor avea apă caldă iar 5 şi 6 sunt alimentate fără probleme, de la CET Grozăveşti”, a mai precizat Primăria Capitalei.

Echipele de la Termoenergetica vor interveni imediat ce condițiile din galerie vor permite desfășurarea lucrărilor în siguranță și vor lucra pentru remedierea avariei și reluarea alimentării în cel mai scurt timp posibil, a transmis compania, estimând că problema va fi rezolvată până marți, 25 august.