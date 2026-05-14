„Ar putea fi cel mai important summit din istorie”: Primele informații de la întâlnirea Xi – Trump

Liderul chinez Xi Jinping i-a spus președintelui american Donald Trump la debutul summitului de două zile care a început joi că negocierile comerciale înregistrează progrese, dar a avertizat că dezacordurile privind Taiwanul ar putea duce relațiile China – SUA pe un drum periculos, transmite Reuters.

Declarațiile liderului chinez au pregătit terenul pentru ceea ce Trump a spus că va fi probabil, „cel mai mare summit din istorie”, după o recepție fastuoasă organizată în impunătorul Palat al Poporului din Beijing.

Având în vedere că popularitatea lui Trump a fost afectată de războiul cu Iranul, prima vizită a unui președinte american la principalul rival strategic al Statelor Unite de după 2017 a căpătat o importanță sporită.

„Când suntem în conflict, ambele părți au de pierdut”

După o ceremonie de deschidere la care au participat o gardă de onoare și mulțimi de copii care fluturau cu entuziasm flori și steaguri, Xi a început summitul spunându-i lui Trump că relațiile stabile dintre cele mai mari două economii ale lumii sunt în beneficiul întregii lumi.

„Când cooperăm, ambele părți au de câștigat; când suntem în conflict, ambele părți au de pierdut”, a spus el într-o scurtă declarație deschisă presei.

„Ești un mare lider, uneori oamenilor nu le place să spun asta, dar o spun oricum”, a răspuns Trump.

„Sunt unii care spun că acesta ar putea fi cel mai important summit din istorie”, a adăugat el.

Xi a declarat că negocierile dintre echipele economice și comerciale ale SUA și Chinei, desfășurate miercuri în Coreea de Sud, au ajuns la „rezultate generale echilibrate și pozitive”, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe al Chinei.

Negocierile au avut ca scop menținerea armistițiului comercial încheiat între Trump și Xi în octombrie anul trecut și stabilirea unor mecanisme de susținere a comerțului și investițiilor viitoare, au declarat oficiali familiarizați cu problema.

Xi: Taiwanul este cea mai importantă problemă

Xi a abordat, de asemenea, subiectul Taiwanului, insula guvernată democratic revendicată de China și ajutată cu armament de Statele Unite.

Liderul chinez i-a spus lui Trump că Taiwanul este cea mai importantă problemă în relațiile dintre SUA și China și că, dacă este gestionată prost, ar putea duce la un conflict și la o situație extrem de periculoasă, potrivit comunicatului chinez privind discuțiile, care s-au încheiat după puțin peste două ore.

Trump nu a răspuns când un reporter i-a strigat mai târziu o întrebare despre dacă au discutat despre Taiwan, în timp ce poza pentru fotografii alături de Xi la Templul Cerului, un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, unde împărații se rugau odinioară pentru recolte bune.

Liderii au convenit, de asemenea, să extindă cooperarea în domeniul comerțului și al agriculturii și au făcut un schimb de opinii cu privire la situațiile din Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană, potrivit postului public de televiziune CCTV.

Trump și Xi vor participa mai târziu la un banchet de stat, înainte de a lua ceaiul și prânzul împreună vineri.