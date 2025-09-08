„Ar trebui să fie clar până acum că Trump nu este și nu va fi niciodată un aliat”. Mesaj virulent din Europa la adresa președintelui american, dar și a șefei Comisiei Europene

„Europa nu se confruntă doar cu o lume a imperiilor continentale, ci riscă să devină vasala Americii, avertizează doi foști lideri europeni și un fost europarlamentar, într-un text de opinie publicat de Politico.

„Uniunea noastră pare periculos de fragmentată și slabă, blocată într-un mediu intern și extern ostil. Cu doar 5% din populația mondială și un decalaj economic tot mai mare față de alte puteri majore, Europa nu se confruntă doar cu o lume a imperiilor continentale, ci riscă să devină vasala Americii. Acest lucru a devenit evident după concesii nereciproce făcute președintelui american Donald Trump în ceea ce privește cheltuielile de apărare și comerțul, precum și acceptarea de către Europa a unui rol secundar în gestionarea războiului din Ucraina. Mai mult, de la Gaza la Nagorno-Karabakh, implicarea UE în conflictele din străinătate a devenit în mare măsură irelevantă, fie din cauza lipsei sale de credibilitate pe plan internațional, fie din cauza lipsei de unitate”, scriu Josep Borrell Fontelles, fost înalt reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Guy Verhofstadt, fost prim-ministru al Belgiei și președinte al Mișcării Europene Internaționale, și Domènec Ruiz Devesa, fost deputat european și președinte al Uniunii Federaliștilor Europeni, în artocolul publicat de Politico.

„Actualii șefi ai UE suferă de o lipsă de viziune politică pe termen lung”

Aceștia critică puternic cel de-al doilea mandat al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

„Pe plan intern, al doilea mandat al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost marcat, în mod contraintuitiv, de anularea Pactului verde – proiectul emblematic al primului său mandat – ca și cum schimbările climatice nu s-ar agrava. Comisia a propus, de asemenea, un cadru financiar multianual dezamăgitor, fără o creștere reală, sacrificând astfel politica de coeziune în favoarea noilor priorități în domeniul produselor de apărare și al cercetării. Între timp, extrema dreaptă populistă eurosceptică și eurofobă nu a fost niciodată mai puternică în țările membre sau în instituțiile UE. Actualii șefi ai UE suferă de o lipsă de viziune politică pe termen lung, de leadership și de unitate”, subliniază cei trei foști lideri europeni.

În aceste condiții, „ar trebui să fie clar până acum că Trump nu este și nu va fi niciodată un aliat. America sa constituie un șoc geopolitic, economic și cultural uriaș pentru Europa. Dar transformarea într-un protectorat al SUA nu este inevitabilă – mai ales având în vedere opinia publică din ce în ce mai indignată față de seria de concesii și umilințe la care asistăm”, susțin aceștia.

Borrell, Verhofstadt și Devesa cred că există o alternativă: „ o revigorare a majorității pro-europene în cele trei instituții ale blocului — în special în Parlamentul European — ar putea duce în continuare la autodeterminarea destinului nostru. Parlamentul are rolul constituțional de a controla Comisia și ar putea solicita o nouă direcție, deoarece deține puterea de a o cenzura. Pentru început, Parlamentul ar putea bloca reducerea tarifelor pentru produsele americane – o măsură care ar fi cu siguranță populară în rândul alegătorilor și ar semnala disponibilitatea Europei de a face față șantajului”.

În plus, aceștia cred că trebuie depășit blocajul prin care premierul ungar Viktor Orban blochează asistența militară a UE pentru Ucraina, iar în plus Uniunea trebuie să-și construiască „propriul sistem de apărare – unul care să nu depindă de SUA și care să inspire teamă Kremlinului.”

„Europa ca proiect politic riscă să dispară”

Cei trei propune o Uniunea Europeană „federală care să nu fie constrânsă de cerințele unanimității sau de lipsa competențelor adecvate în politica externă și de securitate”.

Borrell, Verhofstadt și Devesa susțin că „țările membre lider ar trebui să ia imediat inițiativa de a activa clauza de apărare comună și de a reforma tratatele în alianță cu Parlamentul, care deține puterea de a veta bugetul. În caz contrar, o coaliție a celor dispuși ar trebui să lanseze o nouă „Comunitate Europeană de Apărare” cu o dimensiune parlamentară și fiscală, deschisă tuturor țărilor membre interesate să adere. Dacă nu se iau măsuri și așteptăm următoarea criză pentru a improviza decizii dificile, Europa ca proiect politic riscă să dispară.”, concluzionează aceștia.