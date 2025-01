„Arată ca o zonă de război”: Piloții își împing limitele pentru a ține sub control incendiile din Los Angeles

În timp ce locuitorii din Los Angeles fugeau din calea unui infern de neoprit săptămâna trecută, pompierul aerian Diego Calderoni se îndrepta cu viteză spre flăcări, atingând aproximativ 275 km/h într-un avion DC-10, relatează Reuters.

Bazându-se pe instinct și pe cei 13 ani de experiență, Calderoni a împins avionul său vechi de 37 de ani – unul proiectat pentru a transporta pasageri peste oceane, nu pentru a zbura la nivelul vârfurilor copacilor – într-un canion și a lansat o încărcătură de substanțe ignifuge, țintind între un grup de pompieri aflați la sol și un val de flăcări de 18 metri care se apropiau cu repeziciune de ei.

Pilotul de 42 de ani a lovit ținta direct, oferind echipei de la sol timpul necesar pentru a salva o casă din apropiere.

Calderoni este unul dintre zecile de piloți din Statele Unite și Canada care s-au grăbit să ajungă la Los Angeles pentru a arunca apă și substanțe ignifuge peste incendiile ce înconjoară orașul, într-un dezastru care a curmat cel puțin 25 de vieți și a distrus mii de case și cartiere întregi.

