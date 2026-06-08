Unul dintre „cei mai respectaţi” arbitri din fotbal nu a putut intra în SUA pentru a participa la Cupa Mondială 2026

Arbitrul somalez Omar Abdulkadir Artan, în meciul din optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni (CAN) 2024 dintre Guineea Ecuatorială și Guineea, în Ebimpe, Abidjan, pe 28 ianuarie 2024. FOTO: Issouf SANOGO / AFP / Profimedia

Un arbitru somalez ce urma să oficieze în timpul ediției de anul acesta a Cupei Mondiale, care va avea startul joi, nu a putut intra în Statele Unite, a denunţat luni un oficial de la Mogadiscio, citat de AFP.

Omar Abdulkadir Artan „este printre cei mai respectaţi arbitri din Africa”, iar „interzicerea intrării lui în Statele Unite şi împiedicarea lui de a arbitra (…) nu numai că îi face rău personal, dar subminează şi angajamentul fotbalului faţă de corectitudine, merit şi spiritul fair-play”, a deplâns Ciise Aden Abshir, consilier principal al Ministerului Tineretului şi Sportului din Somalia.

Arbitrul Omar Abdulkadir Artan a făcut parte dintr-un contingent de nouă membri din Africa, care include trei arbitri şi şase arbitri asistenţi selectaţi, şi a fost responsabil de unele meciuri din Liga Campionilor CAF în 2026.

El a călătorit din Kenya, a tranzitat Turcia şi, în cele din urmă, a ajuns în Statele Unite, doar pentru a fi trimis înapoi în Turcia, notează News.ro.

Conform unor surse apropiate, citate de agenția franceză de presă, arbitrul deţine o viză cu o singură intrare, în loc de permisul cu intrări multiple, necesar pentru a oficia meciuri ale Cupei Mondiale în trei ţări.

Cupa Mondială FIFA se va desfăşura în trei ţări (Statele Unite, Mexic, Canada), în perioada 11 iunie – 19 iulie.