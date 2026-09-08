Are copilul nevoie de suplimente pentru imunitate la începerea grădiniței sau a școlii? Medic: „«Stimularea imunității» este mai degrabă o formulă de marketing”

La început de an școlar, mulți părinți încep să cumpere pentru copii diverse vitamine și suplimente care să-i ferească de îmbolnăviri: vitamina C, D, zinc, siropuri cu diverse extracte și produse pe a căror cutie scrie „imunitate”. Unele sunt cumpărate la recomandarea altor părinți, altele pentru că au funcționat „anul trecut”, iar uneori „cura” începe înainte ca cel mic să fi răcit măcar o dată. Logica pare simplă: urmează luni întregi de colectivitate și de viroze, așa că organismul trebuie ajutat din timp. Dar poate fi pregătit în acest fel sistemul imunitar pentru sezonul infecțiilor respiratorii? Și ce înseamnă, de fapt, când un copil răcește din nou la câteva zile după ce tocmai s-a întors la grădiniță?

Dr. Oana Ciuhureanu-Merchea, medic specialist în medicină de familie, cu supraspecializare în nutriție și dietetică explică ce pot și ce nu pot face suplimentele administrate preventiv, în ce situații au sens vitaminele și mineralele și de ce frecvența mare a virozelor după intrarea în colectivitate nu înseamnă automat că un copil are „imunitatea scăzută”.

Pentru un copil sănătos, care are o alimentație echilibrată, crește normal și are analizele bune, administrarea preventivă a suplimentelor pentru „creșterea imunității” nu este necesară. „Formularea «stimularea imunității» este mai degrabă una de marketing. Sistemul imunitar este complex și nu poate fi «pornit» sau întărit rapid prin administrarea unui sirop ori a unor vitamine. În prezent, nu avem dovezi solide că produsele promovate pentru imunitate pot împiedica un copil sănătos să răcească după intrarea în colectivitate”, spune dr. Oana Merchea Ciuhureanu. Așadar, faptul că un produs este prezentat drept „pentru imunitate” nu îl transformă într-o metodă prin care părintele poate preveni seria de răceli din toamnă și iarnă.

Ce poți face, de fapt, înainte de sezonul virozelor

Există însă măsuri care merită puse în practică, chiar dacă sunt mai puțin spectaculoase decât o sticluță care promite super-protecție.

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