Are școala voie să ceară bani pentru pază, imprimantă sau mobilier? Ce pot refuza părinții la prima ședință

Prima ședință cu părinții poate începe cu orarul și regulile clasei și se poate încheia cu o listă de plată: bani pentru pază, imprimantă, hârtie, toner, perdele, dulapuri sau bănci. Uneori, suma este numită „fondul clasei”, alteori „donație”, „contribuție” ori „necesarul copiilor”. Faptul că majoritatea părinților votează o cheltuială nu o face însă obligatorie pentru toți părinții.

„Anul trecut s-a stabilit în ședința cu părinții suma de 150 de lei la «fondul clasei». Banii au fost pentru tonerul imprimantei, topurile de hârtie, markere pentru tabla smart, hârtia igienică, săpunul pentru toaletă și prosoapele de hârtie. La clasa întâi. Anul acesta sigur e mai mare suma”, spune Irina, mama unui elev de clasa a doua.

Imprimanta fusese cumpărată tot de părinți, cu un an școlar înainte. Tot anul trecut, părinții au cumpărat și jaluzele, precum și pernuțe pentru cercul de literatură, pe care copiii le-au folosit când s-au așezat pe podea ca să citească povești.

Situația nu este izolată și nu privește doar consumabilele clasei.

În septembrie 2025, niște părinți din Iași au spus că au plătit aproximativ 100 de lei pentru paza Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga”. Directoarea a confirmat că gardianul era plătit de părinți, prin asociația școlii, care încheiase contractul cu o firmă specializată.

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