Scandal diplomatic la Cupa Mondială 2026. Derapaj din Argentina, sancționat de Franța

Ambasada Franței în Argentina a declarat-o „persona non grata” pe o viceguvernatoare regională în relația cu instituția și în cadrul cooperării bilaterale, după ce aceasta a publicat pe X un mesaj în care descria selecționata de fotbal a Franței drept o „echipă africană, fără maniere”, potrivit informațiilor confirmate duminică de misiunea diplomatică, scrie duminică AFP.

Hebe Casado, viceguvernatoare de dreapta a prosperei provincii Mendoza, din vestul Argentinei, a publicat mesajul imediat după meciul Franța – Paraguay din optimile de finală de la Cupa Mondială 2026 , câștigat de francezi cu 1-0. „Bravo, Paraguay. Echipa africană, fără nicio manieră. Nu-l suport pe Mbappé”, a scris ea pe rețeaua X.

Ambasadorul Franței în Argentina, Romain Nadal, a condamnat ferm declarațiile, despre care a spus că au un „caracter rasist incontestabil” și că o descalifică pe Casado de la orice colaborare cu ambasada sau participare la reuniuni la care instituția franceză este prezentă.

„Nu este loc pentru rasism în cooperarea franco-argentiniană”, a declarat diplomatul pentru AFP.

Ambasada a informat-o în această săptămână pe Hebe Casado că nu mai este binevenită în cadrul instituției și le-a cerut reprezentanților săi să nu participe la nicio reuniune de cooperare cu provincia Mendoza în care aceasta este prezentă. Măsura ar putea fi reconsiderată dacă viceguvernatoarea își retrage afirmațiile.

„Suntem mândri de diversitatea noastră și nu vom tolera (…) nicio formă de denigrare sau de punere sub semnul întrebării a naționalității jucătorilor noștri. Cum poate o funcționară dintr-o țară precum Argentina, care se mândrește că a primit imigranții cu brațele deschise, să critice o altă echipă națională ai cărei jucători sunt, la rândul lor, produsul imigrației?”, a spus ambasadorul.

După reacțiile negative, Casado a susținut pe X că „doar oamenii inteligenți înțeleg sarcasmul”. Într-un interviu acordat unui post de radio din Mendoza, ea a invocat „folclorul fotbalistic” și a ironizat ceea ce a numit „corectitudinea politică”, afirmând că mulți gândesc la fel atunci când descriu Franța drept o „echipă africană”.

Mesajul ei a stârnit un val de critici pe rețelele de socializare, însă inițial a fost eclipsat de scandalul provocat de comentariile jignitoare la adresa lui Kylian Mbappé făcute de senatoarea paraguayană Céleste Amarilla după același meci.

Declarațiile cu caracter rasist ale parlamentarei paraguayene au provocat indignarea căpitanului Franței și au fost condamnate de guvernele Franței și Paraguayului, de președintele FIFA și de Organizația Națiunilor Unite.

În semifinalele Cupei Mondiale 2026, Franța va întâlni Spania în timp ce Argentina se va duela cu Anglia.