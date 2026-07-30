Argumentele fostului ministru PSD al Justiției pentru amendamentul reclamat de PNL și USR în legea ANI. „Pretextul este pueril”

Fostul ministru Radu Marinescu a acuzat PNL și USR că au făcut ca legea ANI „să fie exclusiv despre disperarea de a salva o singură persoană”, pe liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Legea ANI, un jalon de 770 de milioane de euro în PNRR, a fost respinsă astăzi de Senat din cauza nemulțumirilor PNL și USR față de două amendamente depuse de PSD.

Unul se referea la eliminarea obligației de a include sumele cash în declarația de avere a demnitarilor, iar celălalt stabilea că persoanele declarate incompatibile sau în conflict de interese de către ANI, cu confirmarea unei decizii definitive, chiar și înainte de intrarea în vigoare a legii, își vor pierde mandatul. Dominic Fritz a spus că acesta l-a vizat pe el.

PNL și USR au susținut că amendamentul este neconstituțional și că ar fi dus în cele din urmă la invalidarea actului normativ.

Marinescu, despre PNL și USR: „S-au agățat de retorica falsă a pretinsei neconstituționalități”

Fostul ministru PSD al Justiției susține că PNL și USR, care au ales să nu voteze proiectul, au procedat „rușinos”.

„Uite așa se vede adevărata față a reformei PNL-USR: minciuna și interes personal cu orice preț. Au sacrificat jalonul integrității și însăși moralitatea ca să se agațe de funcție sau de mandat cei definitiv sancționați pentru conflict de interese. Ce rușinos! S-au agățat de retorica falsă a pretinsei neconstituționalități”, a scris Radu Marinescu, joi seară, pe Facebook.

El susține că amendamentul privind încetarea mandatului nu era neconstituțional.

„Oare ce este neconstituțional în principiul ca, la data stabilirii definitive a conflictului de interese sau incompatibilității, se pierde funcția sau mandatul? Mai poți asigura încrederea publică în onestitatea exercitării funcției/ mandatului? Ce este neconstituțional în norme tranzitorii, care doar lămuresc succesiunea legilor în timp, pentru a se aplica și respecta hotărâri judecătorești definitive anterior pronunțate?”, a adăugat social-democratul.

„Pretextul sacrificării legii de către PNL & USR este pueril”

Radu Marinescu susține că legea ANI nu intervenea „retroactiv pe incidentul de integritate care rămâne constatat definitiv potrivit legii timpului și sancționat potrivit legii timpului inclusiv cu interdicția de 3 ani”.

„Cum ar opera chipurile retroactiv norma când încă din 2021 ICCJ a stabilit, prin decizia RIL 1/2021, ca efectul hotărârii judecătorești definitive de constatare a conflictului de interese este pierderea funcției?”, a continuat el.

Fostul ministru mai susține că „legea armoniza norma și jurisprudența” și „asigura un tratament fără favoritisme și excepții, corect și moral!”.

„Pretextul sacrificării legii de către PNL & USR este pueril. Iar gestul de a nu o vota batjocorește munca unor echipe de profesioniști din MJ și ANI. Cel mai important: România pierde peste 700 de milioane de euro. Dar nu le pasă! Principiul este că o lege nu vizează o singură persoană ci situații generice. PNL și USR au făcut însă astăzi ca legea să fie exclusiv despre disperarea de a salva o singură persoană: Dominic Fritz. Urât!”, a conchis Marinescu.