Un amendament PSD îi poate lăsa fără mandat pe cei declarați incompatibili înainte de intrarea în vigoare a noii legi ANI. Fritz: E vădit pentru situația mea / Ce urmează

În comisia juridică de la Senat, parlamentarii au dezbătut și modificat legea ANI, jalon în valoare de 770 de milioane de euro din PNRR. Senatul este cameră decizională în cazul acestei legi, după ce trece de plen, merge direct la promulgare, dacă nu e contestată la Curtea Constituțională.

PSD a propus în ședință un amendament potrivit căruia persoanele declarate incompatibile sau în conflict de interese de către ANI, confirmată prin decizie definitivă, chiar și înainte de intrarea în vigoare a legii, își vor pierde mandatul.

„Persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezenței legi le încetează de drept funcția sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, arată amendamentul propus de senatorul PSD Ion Cristinel Rujan.

Propunerea a stârnit dezbateri aprinse în comisie. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a spus că, dacă acest amendament va fi adoptat, România riscă să piardă banii din PNRR „pentru că riscă să fie retrimis sau atacat la CCR”, ceea ce ar întârzia adoptarea legii înainte de data de 31 august, termenul limită pentru finalizarea PNRR. El a adăugat că în acestă formă a amendamentului „e o problema de retroactivitate a legii, de constitutionalitate“.

Potrivit Constituției, legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

„Nicio clipă n-o sa convingem pe nimeni că amendamentul nu e pentru Fritz”, a mai spus Fenechiu.

Amendamentul a trecut cu votul senatorilor PSD, AUR, SOS și liberalilor din tabăra anti-Bolojan. Singurii care au votat împotrivă au fost Daniel Fenechiu (PNL), Simona Spătaru, Sorin Șipoș (USR). Senatorul UDMR Istvan Szilard Tasnadi s-a abținut.

Ce urmează

Pentru a intra în vigoare legea în această formă trebuie să mai parcurgă câteva etape. În primul rând ea trebuie să treacă și de plenul Senatului. Va merge la promulgare direct doar dacă nu este contestată în termen de cinci zile la Curtea Constituțională.

Dacă va fi trimisă la promulgare, președintele o poate promulga într-un termen de 20 de zile de la primire.

Șeful statului o poate retrimite însă la Parlament pentru reexaminare și o poate contesta la CCR dacă după reexaminare nu consideră că s-au rezolvat problemele sesizate.

Fritz: O lege profund neconstituțională

Președintele USR, primarul Timișoarei, Dominic Fritz spune că amendamentul l-a vizat pe el. În iunie 2026, Curtea Supremă a constatat, definitiv, ca a fost în conflict de interese.

„E evident ca acest amendament a fost introdus vădit pentru situația mea. Această regulă se va aplica la oricine vreodată a fost găsit în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese. E clar ca e neconstituțional pentru ca Constituția spune că orice lege poate produce efecte doar în viitor. Acest lucru extrem de grav trebuie să îi intereseze pe toti românii care cred in statul de drept.

Nu e vorba despre un lider de partid, este vorba despre un abuz al PSD-AUR”, a declarat el, la scurt timp după aprobarea amendamentului în ședința comisiei juridice.

„Dacă totuși trece de parlament, președintele trebuie să decidă dacă promulgă o lege profund constituțională. Bineînțeles va exista și o sesizare la CRR. Toate vor duce ca legea să nu fie gata până la 31 august”, mai spus el.

În iunie 2026, Dominic Fritz, liderul USR și primarul Timișoarei, a fost declarat în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție.