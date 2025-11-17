Arheologii au descoperit o presă de vin mai veche decât piramidele, sculptată direct în stâncă

Arheologii din Israel au descoperit artefacte cu adevărat remarcabile, printre acestea numărându-se o presă de vin cu o vechime de 5.000 de ani și un vas în formă de animal, vechi de 3.300 de ani, relatează Gizmodo.

Săpăturile arheologice legate de construirea unei autostrăzi în nordul Israelului, la est de orașul antic Meghido, au scos la lumină detalii despre istoria Epocii Bronzului din zonă și despre populațiile canaanite – comunitățile care au trăit în Levant începând cu aproximativ anul 3000 î.Hr. Descoperirile oferă informații despre producția timpurie de vin, precum și despre posibile rituri canaanite.

„Meghido este excavat de peste un secol”, au explicat cercetătorii într-o declarație a Autorității Israeliene pentru Antichități.

„Deși este de mult timp recunoscut ca un sit-cheie în studiul urbanismului antic și al cultului canaanit, săpăturile pe care le-am realizat la est de tel (n.r. colină artificială formată din ruinele unor așezări antice) au dezvăluit o nouă parte a matricei dintre așezarea cunoscută din oraș – ale cărei dovezi au fost descoperite pe tel – și activitățile desfășurate în zona din jurul și din afara orașului”, a explicat sursa citată.

O presă de vin unică

Cercetătorii au excavat o mică presă pentru producția vinului, sculptată direct în stâncă și datând din perioada Bronzului Timpuriu IB (3300–3100 î.Hr.). Potrivit arheologilor Amir Golani și Barak Tzin, directorii săpăturilor, descoperirea este unică deoarece există foarte puține teascuri care datează din perioada primei urbanizări a regiunii.

„Această descoperire reprezintă prima dată când o astfel de instalație poate fi datată în mod sigur chiar atât de devreme, în perioada Bronzului Timpuriu I, acum aproape 5.000 de ani, ceea ce o face prima și cea mai timpurie dovadă directă a producției de vin din regiunea noastră”, a explicat Golani într-un material video al Autorității Israeliene pentru Antichități.

Arheologii au găsit numeroase clădiri rezidențiale în apropierea acestuia, sugerând că presa de vin avea o importanță pentru comunitatea antică și că Meghido se întindea mai departe decât limitele stabilite ale telului.

Echipa a mai descoperit artefacte datând din perioada Bronzului Târziu II (1400–1200 î.Hr.), îngropate ca ofrande ritualice, inclusiv un model ceramic miniatural al unui templu, vase de depozitare, ulcioare și vase mici din Cipru și un set de vase probabil folosite la turnarea de băuturi ca ofrande către zei. „Așa ar fi putut arăta templele reale în perioada Bronzului Târziu canaanit”, a spus Golani despre modelul de templu.

Cercetătorii au publicat și o scurtă înregistrare video în care prezintă descoperirile lor:

Un set special de vase

Setul de vase este alcătuit dintr-un recipient în formă de berbec și câteva mici boluri. Având în vedere că cercetătorii găsesc de obicei doar fragmente izolate ale unor astfel de vase, setul este remarcabil. El a fost îngropat intact și într-un mod care sugerează funcția sa antică. Potrivit declarației arheologilor, el oferă prima imagine completă din regiune asupra modului în care canaaniții foloseau aceste vase în ritualurile lor.

Potrivit explicațiilor arheologilor, canaaniții probabil foloseau un bol mic cu mâner pentru a turna lichid într-o mică pâlnie în formă de bol, atașată de corpul berbecului, în timpul unei ceremonii.

„Capul berbecului era modelat ca un cioc. Odată ce vasul era umplut, înclinarea berbecului în față făcea ca lichidul să curgă din gura acestuia într-un bol mic plasat în față”, a explicat echipa în declarație. „Vasul pare să fi fost conceput pentru a turna un lichid prețios, precum lapte, ulei, vin sau altă băutură, care putea fi fie băut direct din cioc, fie turnat într-un vas mai mic pentru consum sau oferit ca dar votiv”.

Cercetătorii cred că faptul că vasele au fost îngropate în linie directă de vizibilitate cu zona marelui templu din perioada Bronzului Târziu II de pe Tel Meghido ar putea sugera existența unui cult popular canaanit în afara orașului, de-a lungul drumului spre poarta principală.

Acesta ar fi putut fi alcătuit din agricultori locali care nu puteau intra în oraș și în templul său. Unele dintre ofrande au fost îngropate lângă o mare formațiune stâncoasă, care ar fi putut fi folosită ca altar în aer liber în afara Meghido.