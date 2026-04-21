Arheologii au fost uimiți de descoperirea unui papirus cu „Iliada” lui Homer într-o mumie

Papirus cu text din „Iliada” lui Homer (imagine ilustrativă), FOTO: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Arheologii au descoperit o copie pe papirus a „Iliadei” lui Homer în abdomenul unei mumii egiptene antice, fiind pentru prima dată când un text literar grecesc este găsit integrat în procesul de conservare, relatează The Independent.

Fragmentul de papirus a fost descoperit în abdomenul unei mumii îngropate într-un mormânt din epoca romană, la Oxyrhynchus, în urmă cu aproximativ 1.600 de ani.

Oxyrhynchus, cunoscut în epoca faraonică sub numele de Per-Medjed, a fost unul dintre cele mai importante orașe ale Egiptului greco-roman. Ruinele sale se află în orașul modern Al-Bahnasa, la aproximativ 190 km sud de Cairo, lângă brațul Nilului cunoscut sub numele de Bahr Yussef.

Cercetători de la Institutul de Studii ale Orientului Apropiat Antic din cadrul Universității din Barcelona au descoperit mumia în timpul unei campanii recente de săpături desfășurate între noiembrie și decembrie 2025.

Aceștia au observat întâi că mumia prezenta un element neobișnuit: un papirus plasat pe abdomen ca parte a ritualului de îmbălsămare.

Descoperirea textului din „Iliada” în mumie i-a lăsat perplecși pe arheologi

Mumii egiptene din această perioadă au mai fost găsite conținând papirusuri scrise în limba greacă, însă toate conțineau texte cu caracter magic sau ritualic.

Cercetătorii subliniază că descoperirea papirusului cu „Iliada” marchează prima dată când un text literar grecesc este identificat în contextul îmbălsămării.

Poemul epic, împărțit în 24 de cărți, îi este atribuit lui Homer și datează din jurul anului 800 î.Hr. Acesta se concentrează în principal asupra Războiului Troian și asupra faptelor eroice și destinului tragic al lui Ahile, cel mai puternic războinic al armatei grecești.

Opera îmbină elemente ale culturii și mitologiei Greciei antice, oferind perspective valoroase asupra valorilor grecilor antici și continuă să fie relevantă până în prezent.

Arheologii au precizat că textul din „Iliada” identificat în cadrul săpăturilor recente aparține „Catalogului corăbiilor” din Cartea a II-a a poemului epic. Acesta include un celebru pasaj care enumeră forțele grecești adunate înaintea Troiei.

Cercetătorii au declarat că nu sunt siguri de ce a fost ales acest text grecesc anume pentru procesul de mumificare.

O mumie aparte din perioada greco-romană a Egiptului antic

Mumificarea din epoca romană combina la Oxyrhynchus tradiții egiptene, grecești și romane.

Preoții egipteni din acea perioadă se concentrau pe conservarea corpurilor timp de peste 40 de zile, folosind natron, un tip de sare, pentru a le deshidrata și le înfășurau apoi în pânză de in.

În loc să folosească vasele canopice tradiționale pentru conservarea organelor, aceștia preferau să umple corpul cu materiale conservate, împreună cu papirusuri conținând literatură greacă, sigilate cu lut în interiorul cavității toracice sau pelviene.

Sarcofagele și învelișurile prezentau frecvent o combinație de motive egiptene și romane.

„Nu este pentru prima dată când găsim papirusuri grecești, grupate, sigilate și integrate în procesul de mumificare, însă până acum conținutul lor era în principal magic”, a declarat Ignasi-Xavier Adiego, profesor în cadrul Departamentului de Limbi Clasice, Romanice și Semitice de la Universitatea din Barcelona.

„De asemenea, merită subliniat că, încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, la Oxyrhynchus au fost descoperite un număr imens de papirusuri, inclusiv texte literare grecești de mare importanță, însă adevărata noutate este descoperirea unui papirus literar într-un context funerar”, a explicat acesta.