Arhiepiscopia Varșoviei a dat dezlegare la carne polonezilor pentru ziua de 1 mai

Vinerea este dezlegare doar la pește în gospodăriile catolice practicante din Polonia, dar arhiepiscopul de Varșovia decis să facă o excepție privind carnea pentru ziua de 1 mai de anul acesta, în condițiile în care weekendul viitor va fi unul prelungit cu reuniuni familiale, potrivit AFP.

Alte dieceze au luat și ele aceeași măsură și au decis să-și scutească credincioșii de la post în această zi, conștiente de faptul că tradiția nu ar rezista tentației de a pune la grătar o bucată de carne într-o frumoasă zi de primăvară.

Anul acesta, „vinerea, 1 mai, marchează începutul weekendului de mai, adică o serie de zile libere propice reuniunilor familiale și sociale și care permit trăirea deplină a sărbătorilor pascale”, a spus arhiepiscopul capitalei poloneze, Adrian Galbas.

„După ce am luat în considerare motive pastorale, acord prin prezenta, în conformitate cu can. 87 art. 1 din Codul de Drept Canonic, dispensa de la abstinența de carne în ziua de vineri tuturor persoanelor care locuiesc în limitele arhidiecezei de Varșovia”, a adăugat el într-o declarație obținută sâmbătă de AFP.

Canonul 87 art. 1 din Codul de drept canonic, disponibil pe site-ul Sfântului Scaun, permite unui episcop să „dispenseze credincioșii de normele atât universale, cât și particulare, adoptate de autoritatea supremă a Bisericii”, dacă consideră că acest lucru este „benefic pentru binele lor spiritual”.

Patria Papei Ioan Paul al II-lea, Polonia rămâne un bastion al catolicismului în Europa, chiar dacă practica religioasă și vocațiile sunt în declin.

Dacă aproximativ trei polonezi din patru se declară de cultură catolică, doar unul din trei spune că participă la liturghia duminicală, la jumătate față de începutul anilor 1980.

Foto: Alena Sobaleva | Dreamstime.com