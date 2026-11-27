Statul are de plătit pentru drepturi salariale câștigate prin hotărâri judecătorești, inclusiv de magistrați, aproximativ 20,5 miliarde de lei. Suma include și ce e programat eșalonat în 2027–2029, a declarat, vineri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat raportul privind starea finanțelor publice, un document pe care el însuși îl numește „tehnic”, dar care are o miză foarte practică: guvernul și partidele din coaliție să pornească de la aceleași cifre înainte de a scrie bugetul pentru 2027.

Mesajul ministrului are două jumătăți. Prima e liniștitoare: „România se află pe o direcție corectă. Aceasta nu înseamnă că drumul este ușor, dar suntem în direcția corectă.” A doua e un avertisment: pentru bugetul pe 2027: , „marja de manevră este foarte redusă”.

Ce este deficitul și de unde am plecat

Deficitul bugetar este, simplu spus, diferența dintre cât cheltuie statul și cât încasează din taxe și impozite. Diferența se acoperă cu împrumuturi, iar împrumuturile vin cu dobânzi. Ca să poată fi comparat între țări, deficitul se exprimă ca procent din PIB, adică din valoarea tuturor bunurilor și serviciilor produse într-un an în economie.

În 2024, România a avut un deficit de 9,2% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană. Regulile europene cer ca deficitul să nu depășească 3%. Ministrul a enumerat ce risca atunci țara: „Suspendarea fondurilor europene, pierderea ratingului, scumpirea accelerată a împrumuturilor.”

Potrivit datelor prezentate, deficitul a coborât la 7,8% din PIB în 2025. În primele zece luni din 2026, deficitul a fost de 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde de lei mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ținta pentru întreg anul este de 6,2% din PIB în „termeni cash” și de 6% în „termeni ESA”. Diferența dintre cele două ține de contabilitate: cash înseamnă banii efectiv intrați și ieșiți din conturi, în timp ce metodologia europeană ESA înregistrează cheltuielile și veniturile în anul în care sunt datorate, chiar dacă plata se face mai târziu. Bruxelles-ul judecă România după a doua.

De ce este 3,92% la zece luni atât de departe de ținta de 6,2% pentru tot anul? Pentru că, în România, finalul de an concentrează tradițional o mare parte a plăților publice. Ministrul recunoaște riscul: „Riscul rămas se concentrează însă în ultimele luni ale anului, acum, când solicitările de cheltuieli tind să se acumuleze, însă disciplina bugetară trebuie menținută până la finalul anului.” Deficitul a urcat deja de la 3,84% la finalul lui septembrie la 3,92% la finalul lui octombrie. La începutul lunii noiembrie, Nazare declarase că atingerea țintei depinde și de încasarea la timp a ultimilor bani din PNRR.

Ce spun Bruxelles-ul și agențiile de rating

Nazare a invocat două confirmări externe. Prima: Comisia Europeană a decis să mențină suspendată procedura de deficit excesiv împotriva României. Această procedură este mecanismul prin care Bruxelles-ul supraveghează statele cu deficite prea mari; în cazurile grave, ea poate duce la blocarea unor fonduri europene. Ministrul a amintit că, anul trecut, guvernul aștepta cu emoție această decizie, pentru că de ea depindea o parte importantă din banii europeni folosiți în 2026.

A doua confirmare vine de la cele trei mari agenții de rating, Fitch, Moody’s și Standard & Poor’s, care au păstrat România în categoria „recomandat pentru investiții”. Ratingul funcționează ca un scor de credit al țării: cu cât e mai bun, cu atât statul se împrumută mai ieftin. România se află pe ultima treaptă a acestei categorii, iar o retrogradare ar fi scumpit imediat toate împrumuturile statului.

Contextul complet merită însă spus. Prognoza de toamnă a Comisiei Europene, publicată pe 17 noiembrie, vede într-adevăr un deficit de 6% în 2026, în linie cu ținta guvernului. Pentru 2027, însă, Comisia estimează doar o scădere marginală, la 5,8%, iar comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a avertizat că România va trebui să ia măsuri suplimentare anul viitor pentru ca procedura de deficit excesiv să rămână suspendată. Ministrul a citat el însuși acest scenariu: „Scenariul Comisiei în absența unor măsuri suplimentare indică deficite de 5,8 în 2027 și de 5,6 în 2028.” Traducerea: fără decizii noi, progresul aproape se oprește.

Economia: o vară bună după un an greu

Cea mai bună veste din discurs privește creșterea economică. În trimestrul al treilea, PIB-ul a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior, cel mai bun ritm trimestrial din ultimii peste patru ani, potrivit ministrului. Datele Eurostat plasează România pe locul al doilea în Uniunea Europeană la acest indicator, după Irlanda.

Imaginea de ansamblu este mai puțin luminoasă. Economia a intrat în recesiune tehnică la cumpăna dintre 2025 și 2026, adică a scăzut două trimestre la rând. Chiar și după saltul din vară, PIB-ul primelor nouă luni din 2026 rămâne cu 1% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, pe seria ajustată sezonier. Pentru întregul an 2026, Comisia Națională de Strategie și Prognoză anticipează o contracție de 0,4%, iar Comisia Europeană una de 0,3%. Raportul Finanțelor explică această scădere prin suprapunerea corecției bugetare cu șocurile din energie și cu cererea slabă din afara țării.

Motorul revenirii din vară au fost investițiile publice: peste 129 de miliarde de lei în primele zece luni, cu 33 de miliarde mai mult decât anul trecut. O mare parte din acești bani vine din fonduri europene, în special din PNRR. Aici apare o problemă pe care discursul nu o subliniază: granturile din PNRR se încheie în 2027, deci unul dintre principalii piloni ai creșterii din acest an nu va mai exista în aceeași formă.

Pentru 2027, atât prognozele guvernului, cât și cele ale Comisiei Europene arată o revenire a creșterii spre 1,7–1,8%, urmată de o accelerare la 2,2% în 2028. „E adevărat că consolidarea are un cost pe termen scurt, dar aceasta nu este incompatibilă cu redresarea economică”, a spus Nazare.

Prețurile și salariile

Ministrul a recunoscut direct costul pe care l-au plătit oamenii: „Știu foarte bine că acest efort de stabilizare n-a fost ușor pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri. Oamenii au resimțit presiunea prețurilor și temperarea veniturilor din ultimul an.”

Inflația, adică ritmul în care cresc prețurile într-un an, a atins un vârf de aproape 11% în mai. Nazare a spus că a coborât la 6,8% în octombrie. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o rată de 6,9% în octombrie, iar detaliul important este direcția: inflația a crescut a doua lună la rând, după minimul de 6,2% din august, împinsă de carburanți, chirii și servicii. Coborârea de la vârf este reală, dar nu este una în linie dreaptă.

Salariile spun o poveste asemănătoare. Salariul real, adică ce poți cumpăra efectiv cu banii primiți după ce scazi efectul scumpirilor, scădea în mai cu aproape 7% față de anul anterior. În septembrie, scăderea se mai temperase la 1,5%. Asta înseamnă că oamenii pierd în continuare putere de cumpărare, doar că mai încet: potrivit INS, septembrie a fost a 15-a lună consecutivă de scădere.

Pentru 2027, ministrul a citat o prognoză a Comisiei Europene care indică o inflație în scădere spre 4,4%, pe care a descris-o drept „cea mai sănătoasă formă de protecție a veniturilor, refacerea reală a puterii de cumpărare, fără a alimenta un nou val de scumpiri”. Mesajul implicit: guvernul mizează pe scăderea inflației, nu pe majorări de salarii și pensii, pentru a reda oamenilor din puterea de cumpărare.

De ce contează cât se împrumută statul

Poate cea mai concretă cifră din discurs este necesarul de împrumut al statului, adică suma totală pe care statul trebuie să o împrumute într-un an, atât pentru deficitul nou, cât și pentru a rambursa datoriile vechi ajunse la scadență. Potrivit ministrului, acesta ar urma să scadă cu peste 31 de miliarde de lei, de la 279 de miliarde în 2026 la 248 de miliarde în 2027.

Nazare a explicat el însuși ce înseamnă asta în viața de zi cu zi: „Înseamnă că statul nu va mai absorbi atât de mulți bani din piață, lăsând mai mult capital disponibil pentru credite, reducând presiunea pe cursul de schimb și creând condițiile reale pentru ca dobânzile să scadă, atât pentru stat cât și pentru populație.”

Mecanismul este simplu. Băncile au o cantitate limitată de bani de împrumutat. Când statul cere mult și plătește dobânzi bune, băncile preferă să îi dea lui banii, iar firmele și familiile primesc credite mai scumpe sau mai greu. Un stat care se împrumută mai puțin lasă loc în piață pentru ceilalți.

Raportul notează și progrese la datoriile restante. La schemele de sprijin din energie, statul a achitat deja 34 de miliarde de lei din obligațiile totale de 37,5 miliarde, adică aproape 90%. Mai rămân de plătit 3,5 miliarde.

Fereastra care se îngustează

Partea a doua a discursului a fost, de fapt, adresată partenerilor de coaliție. „Dacă prima jumătate a drumului a însemnat stabilizarea, a doua jumătate, cea care începe cu bugetul anului 2027, cere inteligență decizională și rigoare. România nu își poate permite să întrerupă procesul de consolidare fiscală.”

Argumentul ministrului pornește de la faptul că deficitul rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană: în 2025, România era încă cu 4,8 puncte procentuale peste limita de 3% din PIB. În același timp, „costurile cu dobânzile și alte obligații cresc mai rapid decât poate absorbi economia”. De aceea, spune el, timpul joacă împotriva noastră: „În ansamblu, fereastra pentru ajustare ordonată este deschisă, dar se îngustează. Fiecare trimestru de întârziere majorează factura de dobânzi, deteriorează structura datoriei și sporește riscul ca ajustarea să fie impusă, nu aleasă.”

Diferența dintre o ajustare „aleasă” și una „impusă” este esențială. În primul caz, guvernul decide unde taie și ce protejează. În al doilea, piețele financiare sau Bruxelles-ul decid ritmul, iar corecția devine bruscă și mai dureroasă. Ministrul spune că ajustarea fiscală de până acum „e reală și este fără precedent”, dar avertizează că „rămâne în continuare fragilă”. Iar concluzia lui nu lasă loc de interpretare: „Continuarea consolidării fiscale nu este o opțiune de politică economică, ci este o necesitate pentru a evita deteriorarea severă a situației economice și financiare.”

Pentru bugetul pe 2027, raportul pune trei condiții. Bugetul trebuie adoptat înainte de 1 ianuarie, nu cu luni de întârziere, cum s-a întâmplat în trecut. Trebuie să reducă în continuare deficitul, deși economia va contribui mai puțin la creșterea veniturilor. Și trebuie să se bazeze pe reforme: colectare mai eficientă a taxelor, cheltuieli de mai bună calitate și investiții alese după prioritate. „Bugetul anului 2027 reprezintă testul imediat al credibilității angajamentelor României, iar marja de manevră este foarte redusă”, a spus Nazare.

Ce înseamnă pentru fiecare dintre noi

Ministrul a descris și ce s-ar întâmpla dacă ajustarea ar fi amânată, iar lista privește direct buzunarul fiecăruia: „Costurile de finanțare mai ridicate s-ar transmite în creditele acordate populației și companiilor. Presiunea asupra cursului de schimb ar eroda puterea de cumpărare. Investițiile și crearea de locuri de muncă ar încetini, iar mai mulți bani publici orientați către dobânzi ar însemna mai puțin pentru educație, sănătate și infrastructură.”

Cu alte cuvinte, rata la bancă, prețul produselor din import și calitatea școlii sau a spitalului depind toate, într-o măsură, de cât de mult se împrumută statul și cât plătește pentru asta.

Discursul lui Nazare conține un paradox pe care merită să-l numim. Guvernul le cere românilor răbdare în numele unei stabilizări care, deocamdată, s-a văzut mai bine în cifrele bugetului decât în viața oamenilor: economia a scăzut, salariile reale încă pierd teren, iar inflația a reînceput să urce în toamnă. Promisiunea ministrului este că 2027 va fi anul în care aceste sacrificii se transformă în dobânzi mai mici și putere de cumpărare refăcută. Dar asta se va întâmpla, după propria lui logică, doar dacă bugetul de anul viitor continuă exact politica ce a produs costurile de anul acesta, într-un an în care banii din PNRR se termină. „Stabilizarea pe care am obținut-o nu este un scop în sine, ci este fundația pe care începem să reconstruim puterea de cumpărare și creșterea economică”, spune Nazare. Bugetul pe 2027 va arăta dacă fundația ține.

Ministerele cer mai mult decât pot cheltui. Instituțiile publice care cheltuie bani de la buget (ordonatorii de credite) au raportat angajamente de plată sigure care depășesc cu 19,1 miliarde de lei sumele rămase, la finalul lui octombrie. În total, au cerut încă 47,6 miliarde de lei până la sfârșitul anului. La ultima rectificare cereau circa 60 de miliarde, iar guvernul a acoperit aproximativ 10. Ministrul spune că aceste cereri reflectă mai degrabă intenții de cheltuială decât capacitatea reală de a cheltui banii. Raportul recomandă plafoane ferme pentru fiecare instituție și cereri justificate prin execuția efectivă.

Investițiile publice. Portofoliul are aproximativ 648 de obiective, iar 175 nu au alocare în 2026. Alocările simbolice țin proiectele deschise și produc costuri de întreținere, litigii și penalități. Nazare spune că problema este ritmul în care se pornesc proiecte noi, nu volumul investițiilor. De aceea cere prioritizarea proiectelor avansate, cu impact dovedit.

Sfârșitul PNRR. Granturile din PNRR, 36,3 miliarde de lei în 2026, dispar în 2027. Rămân însă de folosit în 2027–2029 circa 61% din alocarea europeană 2021–2027, adică aproximativ 19 miliarde de euro.

Harta obligațiilor