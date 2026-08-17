Arma redutabilă la care Ucraina lucrează de mai mult timp va fi gata pentru a lovi Rusia în următoarele luni

După atacurile cu drone și rachete de croazieră, Kievul se pregătește să includă în arsenal o rachetă balistică care va fi mult mai interceptat de apărarea antiaeriană a Rusiei, spun foști și actuali oficiali citați de CBS News și Politico.

Ucraina va fi capabilă să lanseze atacuri cu rachete balistice fabricate pe plan intern în termen de trei până la șase luni, a declarat fostul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, într-un interviu acordat CBS News.

Până în prezent, Ucraina s-a bazat pe drone ieftine cu rază lungă de acțiune și pe rachete de croazieră pentru a lansa atacuri adânc în teritoriul rus, însă aceste arme sunt mai lente și mai ușor de doborât odată detectate.

Prin comparație, Rusia folosește frecvent rachete balistice împotriva Ucrainei, care până acum a avut dificultăți în a le intercepta.

În iunie, Fire Point, unul dintre cei mai mari producători de echipamente de apărare din Ucraina, a testat o rachetă balistică, care, în teorie, ar permite Ucrainei să răspundă la atacurile rusești cu rază lungă de acțiune.

Până la sfârșitul anului

Fedorov, care a afirmat că programul de rachete balistice al Kievului s-a accelerat în perioada în care a ocupat funcția de ministru al apărării, a declarat că este convins că Ucraina va lansa o rachetă balistică asupra Rusiei până la sfârșitul anului.

„Trebuie să învingem Rusia în fiecare ciclu tehnologic și trebuie să luăm decizii 24 de ore din 24, 7 zile din 7”, a spus Fedorov, subliniind că, deși Ucraina inovează rapid, Rusia face același lucru.

Înainte de demiterea sa de luna trecută, Fedorov a contribuit la elaborarea unei strategii menite să pună capăt războiului prin utilizarea dronelor și a roboților.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe Fedorov la jumătatea lunii iulie, invocând o dispută ireconciliabilă între Fedorov și generalul-șef Oleksandr Sîrski. Măsura a stârnit proteste în țară și, aproximativ o săptămână mai târziu, Zelenski l-a demis și pe Sîrski din funcție.

Racheta FP-7

Fire Point anunțase zilele trecute că prima sa rachetă balistică va fi gata în această toamnă.

Irina Tereh, care este și directoare tehnică a Fire Point, a afirmat pentru Politico că compania este aproape de a finaliza dezvoltarea rachetei balistice tactice cu rază scurtă de acțiune FP-7.

Cu o rază de acțiune de 200 de kilometri și o încărcătură explozivă de 150 de kilograme, racheta poate lovi ținte terestre și este, de asemenea, adaptată pentru a fi utilizată în sistemele de apărare aeriană.

Fire Point dezvoltă, de asemenea, racheta balistică FP-9, care transportă o încărcătură explozivă de 800 de kilograme și are o rază de acțiune de până la 855 de kilometri, ceea ce înseamnă că Moscova se află în raza de acțiune.

„Sistemul nostru FP-7 se află deja în proces de certificare. Acest lucru necesită un anumit număr de lansări de testare în condiții de luptă, efectuate conform unei proceduri speciale”, a declarat Tereh săptămâna trecută.

Ea a adăugat că, dacă totul decurge bine, „este absolut realist să îl avem gata până în toamna acestui an”.

Calendarul stabilit de Fire Point a fost susținut și de Zelenski, deși acesta a precizat că desfășurarea rachetei FP-7 va necesita o cooperare internațională semnificativă.

„În ceea ce privește utilizarea pe scară largă, nu pot să mă pronunț, deoarece există aspecte care nu depind de Ucraina există unele elemente provenite din alte țări”, a spus el.

Rachetele de croazieră FP-5 Flamingo, utilizate sporadic

Fire Point dispune deja de rachetele de croazieră FP-5 Flamingo, care transportă o încărcătură explozivă de o tonă metrică pe o distanță de până la 3.000 de kilometri, dar acestea au fost utilizate doar sporadic.

O rachetă balistică precum FP-9 ar fi mai greu de interceptat de către Rusia și ar putea lovi bazele de lansare rusești, ceea ce este mult mai eficient decât încercarea de a doborî rachetele rusești care se apropie.

Sâmbătă dimineața, Zelenski a anunțat pe rețelele sociale că Ucraina a lovit o instalație a agenției spațiale ruse din Samara, situată la aproximativ 900 de kilometri de granița Ucrainei, cu noi rachete „Flamingo”, produse în Ucraina.

La rândul său, compania ucraineană Fire Point a confirmat utilizarea rachetelor FP-5 Flamingo în atacul împotriva centrului Progress, una dintre cele mai importante companii aerospațiale și de rachete din Rusia.

Zelenski a mai confirmat și că atacurile cu rază lungă de acțiune din ultimele ore împotriva Rusiei au atins și baza aeriană Savasleika din Nijni Novgorod, „unde sunt staționate aeronavele rusești purtătoare de rachete care atacă orașele și satele noastre”.