Armata americană dezvăluie că deține arme în spațiu

Armata americană a recunoscut luni pentru prima dată că are arme în spațiu, în contextul în care China și Rusia își dezvoltă programele militare pe orbită, scrie Financial Times

„Statele Unite au acum arme pe orbită capabile să apere forța comună împotriva acțiunilor adverse ostile”, a declarat secretarul forțelor aeriene, Troy Meink, la o conferință a Asociației Forțelor Aeriene și Spațiale din Maryland.

Meink a refuzat să spună ce fel de arme sau să ofere alte detalii, dar a spus că formularea sa este „importantă din perspectiva descurajării” și că eventuale detalii „nu ar fi beneficepentru descurajare”.

El a adăugat că SUA trebuie să se asigure că pot „opera liber” în spațiu și că acesta este un loc important pentru securitatea militară și economică americană.

Anunțul lui Meink vine în contextul în care administrația Trump se grăbește să dezvolte capabilități spațiale pentru scutul său antirachetă „Golden Dome” . Secretarul forțelor aeriene a declarat luni că există „hardware pregătit” pentru interceptoare spațiale, o caracteristică definitorie a sistemului Golden Dome care ar intercepta rachetele atacatoare în spațiu.

Cu toate acestea, experții în securitate spațială au avertizat că dezvăluirea SUA privind arma orbitală ar putea duce la proliferarea armelor spațiale de către alte guverne.

Forțele Spațiale ale SUA definesc „controlul spațiului” ca fiind „activități defensive sau ofensive necesare pentru a contesta și controla domeniul spațial”, obiectivul fiind superioritatea spațială. În cadrul său de luptă, serviciul a declarat că atacurile orbitale pot include utilizarea atât a armelor cinetice – sau distructive fizic – cât și a celor non-cinetice.

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Controlul spațiului ar putea include atacarea unei stații terestre de satelit sau bruierea unei comunicații prin satelit, a declarat Clayton Swope, director adjunct al proiectului de securitate aerospațială de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Însă Swope, un fost ofițer de informații tehnice al CIA, a declarat că Meink a fost „prea vag” pentru a descuraja în mod corespunzător China și Rusia.

„Ar trebui să știe mai multe despre potențialul distructiv al armei și ce linie generală ar trebui să treacă înainte ca SUA să o folosească”, a adăugat el.

Victoria Samson, directoarea șefă pentru securitate și stabilitate spațială a Fundației Secure World, a sugerat că arma ar fi una de bruiaj spațial, având în vedere politica SUA de a evita acțiunile care duc la apariția de resturi spațiale.

Sam Lair, cercetător la Institutul de Cercetare a Politicii Externe, a declarat: „Acesta va fi acum un argument pe care adversarii SUA sau alte țări îl pot invoca pentru a justifica programe contraspațiale noi sau existente”.