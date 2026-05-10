Armata Canadei crește într-un ritm nemaivăzut de decenii după ce acum doi ani era într-o „spirală a morții” / Care sunt explicațiile

Timp de zeci de ani, Canada a fost considerată o țară care a rămas în umră în ceea ce privește finanțarea apărării, iar în urmă cu doar doi ani, situația recrutărilor era atât de gravă încât un fost ministru al apărării avertiza că forțele armate se aflau într-o „spirală a morții”, scrie BBC.

Acum, armata canadiană crește într-un ritm nemaiîntâlnit de decenii, atingând cel mai mare număr de recruți din ultimii 30 de ani și având potențialul de a rezolva problema crizei cronice de personal care o afecta.

Creșterea din ultimii doi ani survine într-un moment în care lumea se confruntă cu conflicte armate majore și incertitudine geopolitică, iar Canada alocă miliarde de dolari pentru noi fonduri militare, după ani în care nu și-a îndeplinit obligațiile față de NATO.

De asemenea, aceasta coincide cu o creștere a naționalismului, care a apărut de când președintele SUA, Donald Trump, s-a referit la Canada ca fiind „al 51-lea stat” – remarci pe care mulți le-au considerat o amenințare la adresa suveranității țării din partea celui mai apropiat vecin.

„Efectul Trump”, războiul din Ucraina, șomajul…

Charlotte Duval-Lantoine, cercetătoare la Institutul Canadian pentru Afaceri Globale care studiază cultura militară a Canadei, a afirmat că, deși este posibil să existe un „efect Trump” în spatele creșterii recente a numărului de înrolări, cererile de înrolare în armată începuseră deja să crească în 2022, în perioada invaziei Rusiei în Ucraina.

„Când oamenii văd că lumea nu mai este la fel de sigură, că țara lor ar putea fi în pericol… tindem să vedem oameni care se înrolează în armată”, a spus ea.

Conflictele globale nu sunt singurul factor care determină această creștere. Rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor din Canada – care s-a situat la aproape 14% în martie – precum și promisiunea siguranței locului de muncă și a salariilor mai mari după ce prim-ministrul Mark Carney a anunțat cea mai mare creștere salarială pentru personalul militar dintr-o generație, sunt, de asemenea, un factor, a adăugat Duval-Lantoine.

De la preluarea mandatului anul trecut, Carney a făcut din armată o prioritate a guvernului său, cu un plan pe care îl descrie drept „ambițios” de modernizare și extindere rapidă a Forțelor Armate Canadiene.

În martie, el a anunțat că Canada a atins oficial ținta NATO de a cheltui 2% din PIB pentru apărare pentru prima dată de la sfârșitul anilor 1980, suma ridicându-se la peste 63 de miliarde de dolari canadieni (46 de miliarde de dolariâ) într-un singur an. Carney s-a alăturat, de asemenea, angajamentului NATO de a cheltui până la 5% din PIB pentru apărare până în 2035.