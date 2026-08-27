Armata, chemată să investigheze un incendiu în Tulcea. Localnicii spun că explozia unei drone esta cauza

Un incendiu de vegetație s-a produs într-o pădure din apropierea localităţii Plauru din judeţul Tulcea, o zonă de 2000 de metri pătraţi fiind afectată de explozia unei drone, au susținut reprezentanţii Romsilva, pe baza mărturiilor localnicilor. MapN trimite echipă de spcialiști.

Reprezentanţii Romsilva au anunţat că, miercuri după amiază, a izbucnit un incendiu de pădure într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcţiei Silvice Tulcea, afectând iniţial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localităţii Plauru.

„Cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnilcilor, pare a fi explozia unei drone”, au afirmat reprezentanţii Romsilva.

Pentru stingerea focului au intervenit silvicultori de la Romsilva, pompieri voluntari, locuitori din zonă, dar şi echipaje de la ISU Tulcea.

Reprezentanţii ISU Tulcea au declarat că focul a fost stins după câteva ore şi a afectat o suprafaţă de 2000 de metri pătraţi.

De asemenea, cauza izbucnirii incendiului este în curs de stabilire.

Joi dimineață, MApN a anunțat că a fost informat, în după-amiaza zilei de miercuri, 26 august, despre prezența unui incendiu, pe malul brațului Chilia, la aproximativ 2 km amonte de localitatea Plauru.

„Zona a fost securizată, incendiul de vegetație a fost lichidat de structurile Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu autoritățile locale, iar un echipaj al Poliției de Frontieră a asigurat perimetrul pe timpul nopții. În dimineața zilei de joi, 27 august, o echipă de specialiști EOD din cadrul Ministerului Apărării Naționale se deplasează în zonă pentru cercetarea la fața locului”, a precizat instituția, fără a face referire la cauza probabilă a incendiului.