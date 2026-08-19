Armata israeliană deschide o anchetă la doi ani și jumătate după uciderea fetiței palestiniene Hind Rajab în Gaza

Atât uciderea lui Rajab în februarie 2024, cât și uciderea a 15 membri ai personalului medical palestinian în mai 2025 au atras atenția internațională, scriu Reuters și BBC.

Armata israeliană a anunțat miercuri că va deschide anchete cu privire la uciderea, de către trupele sale din Gaza, a fetiței palestiniene Hind Rajab, în vârstă de 5 ani, în ianuarie 2024, și a celor 15 paramedici și salvatori palestinieni, în martie 2025.

BBC notează că este pentru prima dată când Forțele de Apărare Israeliene (IDF) recunosc că au deschis focul asupra vehiculului în care se aflau Hind și familia ei.

Anterior, IDF a declarat că ancheta inițială indica faptul că niciun soldat israelian nu se afla în zonă în momentul incidentului.

Armata a anunțat că a dispus „inițierea unei anchete penale cu privire la incident, în cadrul Diviziei de Investigații Penale a Poliției Militare”.

Declarația IDF nu a menționat alte asasinate care au generat reacții internaționale, pe care armata s-a angajat să le investigheze pe parcursul războiului.

De asemenea, nu a menționat atacurile israeliene asupra unui spital din sudul Gazei, în urma cărora au murit cinci jurnaliști în august 2025.

Organizațiile pentru drepturile omului au avertizat că astfel de anchete duc rareori la condamnări.

„Numărul de puneri sub acuzare este aproape zero”

„De mai bine de o mie de zile, IDF (Forțele de Apărare ale Israelului) desfășoară lupte intense pe numeroase fronturi, îndeplinind o gamă largă de misiuni militare într-un context operațional extrem de complex”, a declarat armata israeliană.

„Ca parte a obligațiilor IDF în temeiul dreptului internațional și al legislației interne israeliene, IDF examinează incidentele excepționale care au avut loc în timpul luptelor”, a precizat armata.

Organizațiile israeliene pentru drepturile omului afirmă că anchetele privind comportamentul penal al trupelor israeliene în legătură cu uciderea palestinienilor duc rareori la condamnări.

„Numărul de puneri sub acuzare este aproape zero în raport cu numărul de plângeri împotriva soldaților și comandanților care comit infracțiuni. În cazurile rare în care comandanții sau soldații sunt condamnați, aceștia primesc pedepse ridicol de blânde în comparație cu gravitatea infracțiunii”, a declarat un purtător de cuvânt al organizației israeliene pentru drepturile omului Yesh Din.

Moartea lui Hind Rajab

Atât uciderea lui Rajab în februarie 2024, cât și uciderea a 15 membri ai personalului medical palestinian în mai 2025 au atras atenția internațională.

În timpul ofensivei israeliene declanșate ca răspuns la atacul teorist al Hamas din 7 octombrie 2023, Hind Rajab a fost blocată într-o mașină timp de ore întregi, implorând medicii palestinieni prin telefonul mobil să trimită ajutor, în timp ce mătușa, unchiul și cei trei veri ai ei zăceau deja morți.

Când o ambulanță a sosit în cele din urmă, contactul cu fata și chiar cu salvatorii înșiși s-a pierdut. 12 zile mai târziu, cadavrele fetei, ale rudelor sale și ale doi paramedici au fost recuperate din zonă.

Un film despre moartea lui Hind Rajab a câștigat Premiul Leul de Argint la Festivalul de Film de la Veneția și a fost nominalizat la un premiu Oscar.

Uciși de forțele israeliene unul câte unul și îngropați într-o groapă comună în Gaza

În al doilea caz vizat, în martie 2025, 15 lucrători din serviciile de urgență și de ajutor umanitar ai Semilunii Roșii, ai Apărării Civile Palestiniene și ai Națiunilor Unite au fost recuperați dintr-o groapă din sudul Fâșiei Gaza, au declarat la acea vreme oficialii ONU.

Șeful departamentului de ajutor umanitar al ONU, Tom Fletcher, a declarat într-o postare pe X că trupurile au fost îngropate lângă „vehicule distruse și bine marcate”, adăugând: „Au fost uciși de forțele israeliene în timp ce încercau să salveze vieți. Cerem răspunsuri și dreptate.”

Forțele israeliene susțin că nu au vizat niciodată în mod deliberat civilii în războiul din Gaza. Ele afirmă că Hamas pune în pericol viețile acestor oameni, folosindu-i ca scut uman.

Armata israeliană nu a comentat imediat și direct, la momentul respectiv, moartea lucrătorilor Semilunii Roșii.

Într-o declarație ulterioară pentru Reuters, IDF a afirmat că a facilitat evacuarea cadavrelor din zonă, pe care a descris-o ca fiind o zonă de luptă activă. Armata nu a răspuns în mod specific la întrebările privind motivul pentru care cadavrele au fost recuperate de sub nisip sau de ce vehiculele au fost găsite distruse.

„Mai important decât deschiderea unei anchete este faptul că acest incident ar fi trebuit prevenit. Insigna Semilunii Roșii Palestiniene este protejată de legile internaționale, iar personalul medical trebuie protejat, mai ales în timp ce își îndeplinește îndatoririle și activitatea umanitară”, a declarat pentru Reuters Eid Aziz, directorul de comunicare al Semilunii Roșii.