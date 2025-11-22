Armata olandeză a deschis focul împotriva unor drone ce survolau o zonă interzisă

Dronă produsă de Rusia, expusă la cel de-al 26-lea Forum Economic Internațional de la Sankt Petersburg, pe 14 iunie 2023. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Armata olandeză a folosit arme de foc împotriva dronelor care au fost zărire deasupra unei baze aeriene aflată în sud-estul țării, în cursul nopții de vineri, a anunțat Ministerul olandez al Apărării, citat de Reuters.

Militarii aflați de gardă la baza aeriană Volkel, aproape de frontiera cu Germania, au zărit dronele în intervalul orar 19.00-21.00. „Militarii aviației militare au folosit armamentul de la sol pentru a doborî dronele. Acestea au plecat și nu au fost capturate”, a precizat ministerul.

Deocamdată, oficialii olandezi nu au o ipoteză privind apariția dronelor într-o zonă în care accesul lor este interzis. Poliția militară a deschis o anchetă privind incidentul.

Acesta face parte dintr-o serie de incidente similare în care drone au survolat obiective strategice sau militare și în țările vecine Olandei: Belgia și Germania.

De exemplu, zeci de zboruri au fost deviate sau anulate pe 3 octombrie la aeroportul din München, după ce ambele piste au fost închise în urma celei de-a doua apariţii a unei drone în decurs de două zile. Operaţiunile au fost reluate, cu întârzieri, a doua zi.

De asemenea, ministrul belgian al apărării a declarat, pe 2 noiembrie, că dronele observate la începutul lunii deasupra bazelor militare belgiene au obiectivul de a spiona avioanele de vânătoare și muniția. „Vin să spioneze, să vadă unde sunt avioanele F-16, unde sunt munițiile și alte informații foarte strategice”, a declarat ministrul Theo Francken pentru RTBF.

Oficialul anunțase că a fost demarată o investigație cu privire la observarea unor vehicule aeriene fără pilot care zburau deasupra bazei militare Kleine Brogel din nordul Belgiei.

Baza este esențială pentru apărarea Belgiei și are și prezență americană. Acolo sunt staționate în prezent avioanele de vânătoare de fabricație americană F-16 și tot acolo vor sta și aeronavele F-35.