Armata rusă primește un impuls semnificativ: Un nou avion, cotat la 350 de milioane de dolari, a intrat în dotarea ei

Forțele Aeriene Ruse au primit un nou avion de avertizare timpurie și control de tip A-50U, ceea ce marchează începutul eforturilor Moscovei de a înlocui pierderile suferite în urma atacurilor ucrainene asupra acestor aparate de zbor extrem de scumpe, destinate spionajului, a scris marți publicația poloneză Onet.

Astfel, o altă aeronavă A-50U renovată și modernizată a fost livrată forțelor armate ruse – conform Fighterbomber, cont administrat de o persoană bine informată despre aviația militară rusă, care a furnizat în repetate rânduri informații verificate despre operațiunile acesteia.

A-50U este echivalentul aeronavei AWACS (Airborne Early Warning and Air Control) a NATO.

Acest radar zburător, evaluat la aproximativ 300-350 de milioane de dolari, este utilizat pentru detectarea rachetelor de croazieră, coordonarea operațiunilor aeriene și a sistemelor de apărare aeriană. Acesta servește drept „sistemul nervos” al forțelor aeriene ale Kremlinului, monitorizând o rază de 600 de kilometri și urmărind simultan până la 150 de ținte aeriene.

Armata rusă a început invazia Ucrainei aproximativ zece astfel de aeronave, dar, ca urmare a atacurilor ucrainene, a pierdut cel puțin două dintre ele, iar alte trei au fost avariate. Luând în calcul inclusiv modelul menționat mai sus, forțele ruse pot opera în prezent între cinci și opt aeronave A-50.

Înainte de invazia demarată în 2022, Rusia plănuia să înlocuiască aeronavele A-50 cu o nouă versiune – A-100. Cu toate acestea, din cauza sancțiunilor occidentale, Kremlinul a reușit să finalizeze construcția unui singur astfel de avion.

Simplul fapt că încă un avion A-50U a intrat în serviciul armatei ruse pare să reprezinte un succes important, care va consolidează capacitățile Forțelor Aeriene Ruse, notează publicația citată. Armata rusă va putea astfel să rotească în mod eficient aceste avioane extrem de importante pentru avertizare și spionaj și să le utilizeze mai bine pentru coordonarea operațiunilor militare desfășurate împotriva Ucrainei, mai scrie Onet.