VIDEO Amiralul Cooper, șeful operațiunilor din Orient, în fața unei decizii nepopulare, după imaginile cu soldații americani fugind în buncăr

Comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu a avertizat trupele că videoclipurile filmate cu telefoanele mobile și distribuite online pot ajuta Iranul să vizeze bazele americane, iar unele surse au declarat, pentru agenția de presă Reuters, că unor soldați aflați în misiune li s-ar putea ordona în curând să-și predea telefoanele.

Orice restricție asupra comunicațiilor mobile va însemna o nouă dimensiune a conflictului pentru miile de soldați americani din regiune, dintre care mulți încă se bazează pe telefoane pentru a le trimite periodic mesaje celor dragi și a-i asigura că sunt bine.

Amiralul Brad Cooper, într-o scrisoare care nu a fost făcută publică până acum, a afirmat că Iranul beneficiază de faptul că poate vedea succesul sau eșecul atacurilor sale aproape în timp real, căutând știri sau postări online ale jurnaliștilor care fac referire la „reacții, fotografii și imagini de pe telefoanele mobile ale trupelor noastre”.

„Costul direct și inevitabil al acestor informații din surse deschise ar putea fi măsurat în viețile membrilor armatei americane și ale civililor din țările din Golf vizate”, a afirmat Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), în scrisoarea lui din 28 iulie, a cărei copie a fost obținută de Reuters.

El a îndemnat trupele americane să „ne concentrăm și mai mult asupra securității operaționale”, fără a indica însă măsuri specifice în scrisoare.

Avertismentul evidențiază tensiunile tot mai mari dintre relatările în timp real despre război, susținute adesea de imagini din satelit și mărturii ale celor implicați, și dorința armatei americane de a restricționa orice informație care ar putea ajuta Iranul în încercarea lui de a ucide și răni soldații americani.

În Iordania, care a fost o țintă frecventă a atacurilor iraniene, unor soldați li s-a comunicat că telefoanele lor vor fi confiscate în zilele următoare, au precizat pentru agenția internațională de presă două surse familiarizate cu situația.

O a treia sursă a afirmat că o astfel de măsură era luată în considerare în regiune din motive de securitate operațională, dar nu a prezentat confiscarea telefoanelor mobile ca pe un fapt cert.

Solicitat să transmită un punct de vedere, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, căpitanul Timothy Hawkins, a declarat: „Mesajul este o reamintire generală adresată membrilor forțelor noastre armate cu privire la importanța menținerii securității operaționale. Aceasta este una dintre numeroasele ocazii pe care amiralul Cooper le-a folosit pentru a transmite prioritățile operaționale.”

Soldații americani, filmați în timp ce fugeau spre buncăr

Într-un videoclip postat online luna aceasta, un membru al forțelor armate americane a înregistrat imagini în timp ce soldații fugeau spre adăpost în timpul unui atac iranian mortal asupra bazei aeriene Muwaffaq Salti din Iordania, pe 17 iulie.

Cooper pare să fi făcut referire la aceste imagini în scrisoarea lui, menționând că au fost înregistrate cu ochelarii inteligenți Meta, care au o cameră video încorporată.

„Pe Instagram a fost postat un videoclip înregistrat cu ochelarii Meta ai unui militar, care arată unde și cum s-a refugiat acesta într-un buncăr în timpul unui atac iranian cu rachete și drone”, a scris Cooper.

The top U.S. commander in the Middle East has warned troops that videos and photos shared from their phones are helping Iran assess the effectiveness of its attacks and plan follow-up strikes.



Adm. Brad Cooper, head of U.S. Central Command (CENTCOM), told service members that… pic.twitter.com/ATcIBDgaLF — Clash Report (@clashreport) July 29, 2026

Iranul ar avea, în mod normal, mari dificultăți în a stabili dacă atacurile sale au avut succes sau nu, dacă nu ar exista astfel de relatări, a afirmat Cooper, datorită bruiajului electronic al armatei americane sau altor tactici utilizate în zonele de război.

„Iranul știe că armele au fost lansate; cu toate acestea, forțele sale nu știu dacă au ratat ținta cu 50 de metri, au lovit o pistă goală sau au lovit cu succes o facilitate aglomerată”, a scris el. „Listele detaliate, descrierile și analizele privind țintele lovite, publicate deschis de agențiile de știri, efectuează, practic, evaluarea daunelor de război pentru Iran, în mod gratuit”, a afirmat Cooper.

Aproximativ 18 soldați americani au murit până acum în conflictul cu Iranul, care a început pe 28 februarie, iar peste 600 au fost răniți în luptă, victime care au adâncit îngrijorările americanilor cu privire la un război pe care doar o treime din americani îl susțin.

Legiuitorii democrați au solicitat mai multe informații despre război, inclusiv detalii despre daunele aduse infrastructurii americane din baze, inclusiv turnuri radar, cazărmi și hangare pentru avioane. De asemenea, aceștia au solicitat publicarea rezultatelor unei anchete militare americane privind un posibil atac al SUA asupra unei școli de fete din Iran, în ziua în care a izbucnit războiul, pe 28 februarie.

Vor fi confiscate telefoanele?

Regulile privind utilizarea telefoanelor mobile de către trupele aflate în misiune pot varia considerabil în cadrul forțelor armate, afirmă oficialii americani. Mulți soldați sunt nevoiți să-și depoziteze telefoanele în locuri închise, iar utilizarea acestora poate fi interzisă în cadrul unor misiuni deosebit de sensibile, de exemplu de către forțele de operațiuni speciale.

Însă posibila confiscare a telefoanelor a stârnit îngrijorare în rândul unor membri ai familiilor, deja neliniștiți în ultimele luni după ce au citit afirmațiile iraniene privind atacuri mortale asupra bazelor din Orientul Mijlociu, au declarat două dintre surse.

Oficialii americani avertizează de ani de zile că anumite aplicații de pe dispozitivele mobile, precum cele de fitness, pot fi exploatate de adversari pentru a facilita țintirea trupelor, datorită datelor de localizare. Reuters a scris în luna mai că datele de localizare disponibile comercial, colectate de pe smartphone-uri sau alte dispozitive, au fost utilizate pentru a viza sau supraveghea forțele americane.

În același timp, Pentagonul a încercat să controleze cu atenție divulgarea informațiilor din motive pe care le consideră legate de securitatea operațională, refuzând adesea să comenteze afirmațiile Iranului privind atacurile sau să ofere detalii despre incidentele individuale care au dus la rănirea soldaților americani.

Cooper a afirmat că detaliile privind loviturile pot ajuta Iranul să lanseze atacuri ulterioare.

„Dezvăluirile publice detaliate pot deveni un semnal verde imediat pentru forțele iraniene de a lansa un al doilea val de atacuri, mult mai devastator”, a mai scris amiralul.