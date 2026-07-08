Armata SUA lansează noi bombardamente asupra Iranului. Explozii în apropierea orașelor de coastă

Armata SUA lansează noi atacuri asupra Iranului, a anunțat miercuri seară Comandamentul Central al SUA, la câteva ore după ce președintele Donald Trump a afirmat că acordul provizoriu pentru încetarea războiului cu Iranul „a luat sfârșit”, informează Reuters.

Comandamentul (CENTCOM) a precizat că atacurile au ca scop reducerea capacității Iranului de a amenința libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

„La ordinul Comandantului Suprem, forțele Comandamentului Central al SUA au început să lanseze atacuri suplimentare împotriva Iranului pentru a-i reduce și mai mult capacitatea de a amenința libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Statele Unite consideră Iranul responsabil pentru recentele agresiuni nejustificate împotriva navelor comerciale și a echipajelor civile care tranzitează liber pe o cale navigabilă internațională de importanță vitală”, a transmis CENTCOM, într-un scurt comunicat publicat pe rețeaua de socializare X.

Explozii în apropierea oraşelor de coastă iraniene

Mai multe explozii au fost auzite în apropierea oraşelor de coastă iraniene Bandar Abbas şi Sirik, potrivit agenţiei de ştiri semi-oficiale iraniene Fars.

În jurul orei locale 23:15, „s-a auzit sunetul mai multor explozii în Bandar Abbas şi Sirik. De asemenea, s-au auzit câteva explozii venind dinspre mare, în zona de lângă coasta de vest a oraşului Sirik”, a relatat Fars, conform CNN.

Agenția a mai scris că sistemele de apărare antiaeriană „atacau ținte ostile” în aceleași regiuni.

O altă agenţie de ştiri iraniană, Mehr, a relatat, de asemenea, despre explozii raportate în portul Bandar Abbas, care găzduiește forțe navale iraniene.

Avertismentul lui Trump

Președintele american avertizase Iranul, mai devreme miercuri, la summitul NATO de la Ankara, că Statele Unite vor lansa probabil noi lovituri în cursul serii, după atacurile din ziua precedentă.

„Voi da un mic avertisment: îi vom lovi puternic în seara aceasta”, le-a spus liderul american reporterilor, înaintea întâlnirii lui cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În declarațiile anterioare adresate jurnaliștilor din Ankara, Trump a afirmat că memorandumul de înțelegere care a servit drept acord inițial de încetare a focului între Statele Unite și Iran „s-a terminat”.

„Din punctul meu de vedere, s-a terminat. Nu vreau să negociez cu ei pentru că sunt niște gunoaie. Sunt oameni bolnavi, conduși de oameni bolnavi, răi, violenți. Dacă ar avea o armă nucleară, ar folosi-o”, a declarat Trump, în timp ce se afla alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la începutul celei de-a doua zile a summitului liderilor Alianței de la Ankara.

„Pentru mine, negocierea cu ei este doar o pierdere de timp. Ei mint. Am fost de acord, nu vor exista arme nucleare. Vorbesc cu presa și spun că nu am vorbit niciodată despre asta. Ce este în neregulă cu ei? Sunt nebuni”, a adăugat el.

„În opinia mea, s-a terminat. Cred că (negociatorii) își pierd timpul. Ei (iranienii) sunt o gașcă de mincinoși”, a mai afirmat Trump.

„Am putea distruge poduri. Într-o singură zi am putea distruge toate podurile din Iran. Dacă vom fi nevoiți să o facem, am putea distruge instalațiile lor de generare a energiei”, a mai susținut președintele american.

„Nu vreau să fac asta, dar dacă va trebui să o facem, le vom distruge. Au facilități de desalinizare. Le vom distruge dacă va fi necesar. Urăsc să fiu nevoit să fac asta”, a insistat liderul de la Casa Albă.

Cu toate acestea, el nu a spus în mod explicit că Washingtonul va reveni la un război pe scară largă și nu a fost clar imediat dacă negocierile dintre cele două părți pentru transformarea armistițiului într-un acord permanent vor continua sau nu.

„Nu știu dacă vom ajunge la un acord. S-ar putea să acționăm chiar și fără un acord”, a mai spus Trump înainte de întâlnirea lui cu președintele Zelenski.

Declarațiile președintelui american au venit după cel mai recent schimb de atacuri dintre Iran și Statele Unite.

Într-o escaladare a ostilităților care a cauzat o creștere bruscă a prețurilor petrolului, Iranul a anunțat că a atacat obiective militare americane din Bahrain și Kuweit, după ce forțele americane au lovit ținte iraniene ca răspuns la atacurile asupra unor petroliere din Strâmtoarea Ormuz.