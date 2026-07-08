Trump dă „un mic avertisment” Iranului: „Îi vom lovi puternic în seara aceasta”

Președintele american Donald Trump a avertizat miercuri Iranul că Statele Unite vor lansa probabil noi lovituri în cursul serii, după atacurile din ziua precedentă, informează Reuters.

„Voi da un mic avertisment: îi vom lovi puternic în seara aceasta”, a declarat Trump în fața reporterilor la summitul NATO din Turcia, înaintea întâlnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În declarațiile anterioare adresate jurnaliștilor din Ankara, Trump a afirmat că memorandumul de înțelegere care a servit drept acord inițial de încetare a focului între Statele Unite și Iran „s-a terminat”.

„Din punctul meu de vedere, s-a terminat. Nu vreau să negociez cu ei pentru că sunt niște gunoaie. Sunt oameni bolnavi, conduși de oameni bolnavi, răi, violenți. Dacă ar avea o armă nucleară, ar folosi-o”, a declarat Trump presei, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la începutul celei de-a doua zile a summitului liderilor Alianței de la Ankara.

„Pentru mine, negocierea cu ei este doar o pierdere de timp. Ei mint. Am fost de acord, nu vor exista arme nucleare. Vorbesc cu presa și spun că nu am vorbit niciodată despre asta. Ce este în neregulă cu ei? Sunt nebuni”, a adăugat liderul american.

„În opinia mea, s-a terminat. Cred că (negociatorii) își pierd timpul. Ei (iranienii) sunt o gașcă de mincinoși”, a mai afirmat Trump.

Cu toate acestea, el nu a afirmat în mod explicit că Washingtonul va reveni la un război pe scară largă și nu a fost clar imediat dacă negocierile dintre cele două părți pentru transformarea armistițiului într-un acord permanent vor continua sau nu.

„Nu știu dacă vom ajunge la un acord. S-ar putea să acționăm chiar și fără un acord”, a mai spus Trump înainte de întâlnirea lui cu președintele Zelenski.

Declarațiile președintelui american vin după cel mai recent schimb de atacuri dintre Iran și Statele Unite.

Într-o escaladare a ostilităților care a cauzat o creștere bruscă a prețurilor petrolului, Iranul a anunțat că a atacat obiective militare americane din Bahrain și Kuweit, după ce forțele americane au lovit ținte iraniene ca răspuns la atacurile asupra unor petroliere din Strâmtoarea Ormuz.

Reaprinderea ostilităților a accentuat, de asemenea, îngrijorările legate de siguranță și securitate în jurul Strâmtorii Ormuz, datele privind transportul maritim indicând că cel puțin patru petroliere și tancuri pentru tranportul gazelor au făcut cale întoarsă, în loc să încerce să tranziteze această cale navigabilă, o rută vitală de aprovizionare pentru economia mondială.