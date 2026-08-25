Armata suedeză vrea să rezolve „o piatră de încercare” pentru forțele sale și a pus ochii pe vila unui apropiat al lui Putin

Armata suedeză a anunțat marți că a solicitat guvernului să exproprieze o proprietate situată în apropierea unei baze navale din arhipelagul Stockholm și care aparține unui cetățean rus apropiat de președintele Vladimir Putin, informează AFP.

Această proprietate se află la una dintre intrările în baza navală Muskö, situată la aproximativ 60 de kilometri sud de Stockholm, a precizat armata, într-un comunicat.

Cotidianul Expressen a relatat că respectiva proprietate – o vilă – aparține omului de afaceri rus Stanislav Aleschenko, care are legături cu Vladimir Putin, deși este înregistrată oficial pe numele soției sale.

Armata suedeză a subliniat că această locație „oferă condiții unice pentru consolidarea apărării bazei navale din Muskö, în special împotriva dronelor”.

„Evoluția războiului dus de Rusia cu ajutorul dronelor a modificat peisajul amenințărilor care planează asupra Suediei”, a menționat armata.

„Prin urmare, este necesar să fie luate măsuri care să protejeze Suedia împotriva amenințării reprezentate atât de dronele aeriene, cât și de cele maritime”, adaugă comunicatul.

Agenția suedeză pentru fortificații, însărcinată cu gestionarea bunurilor imobiliare legate de domeniul apărării, a solicitat astfel guvernului să preia proprietatea asupra acestora.

Postul public de televiziune SVT a relatat că proprietatea omului de afaceri rus devenise „o piatră de încercare pentru forțele armate”.

„Ne confruntăm cu cea mai gravă situație de securitate de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, iar amenințarea care planează asupra Suediei și a Alianței este reală”, a afirmat șeful Statului Major al armatei suedeze, Carl-Johan Edström, referindu-se la NATO.

Suedia a pus capăt celor două secole de nealiniere militară și a aderat la NATO în 2024, după invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022.