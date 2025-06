Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, numește vinovații pentru protestele din Los Angeles: „Evită subiectul de zeci de ani”

Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, a comentat asupra protestele privind imigrația din Los Angeles și raziile ICE, el criticând dur ambele partide ale duopolului politic american pentru că s-a ajuns într-o astfel de situație, relatează revista Variety.

Referindu-se la decizia președintelui Trump de a trimite Garda Națională și pușcași marini la locul protestelor, Schwarzenegger a declarat pentru Variety:

„Ei bine, nu mă interesează atât de mult asta cât faptul că politicienii au responsabilitatea de a crea o reformă a imigrației, astfel încât să nu mai trebuiască să avem parte, de la bun început, de toate prostiile astea”.

„Asta e consecința faptului că democrații și republicanii nu reușesc să colaboreze în privința reformei imigrației. Și asta trebuie făcută, ca să nu mai fie nevoie să mergi și să începi să arestezi oameni, ca să știm cine se află în țară și cine lucrează aici, cine are permis de muncă temporar, cine are permis de muncă permanent”, a adăugat Schwarzenegger, care a fost guvernator al Californiei între 2003 și 2011.

El a fost ales ca republican, însă în anii care au urmat a exprimat opinii mai apropiate de cele ale democraților și liberalilor americani.

Ca răspuns la protestele împotriva intensificării raziilor ICE din L.A., Trump a trimis 2.000 de soldați ai Gărzii Naționale din California, care au ajuns pentru prima dată în oraș duminică. De atunci, președintele a mai trimis alți 2.000 de soldați, precum și 700 de pușcași marini. Protestele au avut loc în principal în zona centrală a din Los Angeles, cel mai mare oraș din California, unde primărița Karen Bass a impus o interdicție de circulație pe timp de noapte.

Arnold Schwarzenegger spune că ambele partide din SUA evită subiectul imigranților fără acte

„Nici măcar nu știm cine e aici”, a spus Schwarzenegger, referindu-se la lipsa de date privind muncitorii fără acte. „Evită subiectul de zeci de anul pentru că e în avantajul ambelor partide să nu-l abordeze. Așa că toți sunt niște oportuniști politici, oameni de partid, nu slujitori publici”, a continuat acesta. El a făcut comentariile pe covorul roșu, la premiera din SUA a sezonului 2 al serialului său de pe Netflix, Fubar.

Gabriel Luna, care a jucat alături de Schwarzenegger în primul sezon al Fubar și în al doilea sezon al serialului The Last of Us care s-a încheiat recent pe HBO Max, a vorbit și el despre raziile ICE (Agenția pentru Imigrație și Vamă a Statelor Unite).

„Desființați-o. Desființați ICE cu totul. Este o risipă teribilă de resurse”, a declarat Luna, care are origini mexicane, la premiera noului sezon al Fubar.

„Resursele astea ar putea fi direcționate către metode mai eficiente de a gestiona problema imigrației despre care [politicienii americani] tot vorbesc. Cei 15 bărbați care așteaptă la 5 dimineața în parcarea Home Depot să prindă o zi de muncă nu sunt cei de care ar trebui să ne îngrijorăm, dar ei sunt cei care sunt ridicați”, a acuzat el.

Valul actual de proteste a fost declanșat inițial de amenințările tot mai mari privind razii ICE la sfârșitul săptămânii trecute. Primele proteste au izbucnit în fața unui magazin Home Depot din Paramount, un oraș din Comitatul Los Angeles, după ce localnicii au observat agenți ICE în apropierea magazinului de bricolaj și alte produse pentru locuințe.