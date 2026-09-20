Art Safari #19 – De la Brâncuși și Pop Art la război și schimbările climatice / galerie foto

Sute de lucrări de artă din importante colecții publice și private, obiecte prețioase ale unor personaje pitorești ale începutului de secol XX, piese numismatice și documente se regăsesc în noua ediție Art Safari, una dintre cele mai bogate organizate până în prezent.

Împărțite pe trei niveluri, patru mari expoziții se remarcă și marchează cea mai mare parte din timpul alocat vizitei în spațiul din Piața Amzei 13. „Brâncuși și muzele sale”, „Război și pace”, „Pop Art. Lumea în culori” și „Noua climă. Suntem pregătiți?”.

Alte trei, mult mai restrânse, fac trimitere la obiceiuri cotidiene, precum prânzul și igiena orală, dar și la obiecte care au trăit o ală viață pe mare.

O prezentare specială este „Cristian Mungiu. Fiord, fotografii” – cineastul recent recompensat cu trofeul Palme d’Or pentru lungmetrajul cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale ne dezvăluie cadrele dinaintea filmărilor, peisajele, oamenii, interioarele norvegiene.

Cel de-al 19-lea sezon Art Safari debutează în 18 septembrie și cele mai multe dintre expoziții pot fi vizitate până la 20 decembrie.

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