Artă de 1,6 milioane de Euro, adjudecată la Artmark. Un Aman, vândut cu un preț de șase ori mai mare față de cel de pornire

Cele trei Licitații de Toamnă Artmark – de la București, Sofia și Zagreb – au însumat 1,6 milioane de Euro. În cel mai important eveniment din acest sezon, care a avut loc în 20 octombrie la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală, filiala din România a reuşit vânzări de aproape un milion (972.550 de Euro), cu o rată de adjudecare de peste 76%.

Nicolae Grigorescu a condus rezultatele din București, cu „Ciobănaș cu turmă de mioare” (1900) – 87.000 de Euro, „Buchet de trandafiri” (1863–1869) – 70.000 de Euro, ambele pornind de la 40.000 de Euro, și „Casa pădurarului” (1900–1905) – care a urcat de la 18.000 la 47.000 de Euro.

O altă adjudecare spectaculoasă: miniatura „Conacul ascuns” de Theodor Aman, care a reușit o creștere de șase ori față de prețul de pornire: de la 4.000 la 24.000 de Euro! Acuarela „Albăstrele” (1908–1910) de Ștefan Luchian a ajuns la 60.000 de Euro, de la 45.000 – egalând recordul pentru acuarelă al artistului, iar „Scenă cu poarta Torii din Kyoto” (1914) de Samuel Mützner s-a adjudecat cu 30.000 de Euro.

Theodor Aman – Conacul ascuns

La Artmark Bulgaria, totalul de 350.000 de Euro (înregistrat în Licitația de Toamnă care a avut loc la Sofia) a inclus recordurile pentru „Cosmic Shapes (Forme cosmice)” (1930) de Georges Papazoff – 30.000 de Euro și „Abstract Portrait” de Georgi Bozhilov-Slona – 20.000 de Euro.

Artmark Croația a depășit, în Licitația de Toamnă care a avut loc la Zagreb, 200.000 de Euro, cu recorduri pentru „Sunset in Chioggia (Apus de soare la Chioggia)” (1898–1900) de Emanuel Vidović – 37.500 de Euro, de la 25.000, și „Dinner at Emmaus (Cina la Emaus)” (1970) de Ivo Dulčić – 25.000 de Euro.

La 18 ani de piață de artă organizată în România, licitațiile Artmark readuc în circulație bunuri culturale spectaculoase din cele mai importante colecții private de artă.

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