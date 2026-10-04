Articole care mi-au reținut atenția

Pregătește-te pentru încă un cost atunci când cumperi o casă: Taxele pentru deșeuri, care uneori depășesc 1.000 de dolari : Cei mai declarați critici ai acestor taxe sunt agenții imobiliari care consideră că taxele sunt lipsite de etică și nu le pot justifica în fața clienților. Un nou raport al Consumer Policy Center cataloghează taxele suplimentare care afectează ambele părți ale unei vânzări de case. ( Consumer Policy Center )

De ce mint, înșală și se coordonează agenții IA? Yoshua Bengio despre seria recentă de incidente în care agenții IA s-au comportat greșit în moduri grave și ce spun aceste incidente despre direcția în care se îndreaptă tehnologia. ( Yoshua Bengio )

O poveste despre elfi și orci. Țara elfilor tinde să se îmbogățească în timp. Dar majoritatea câștigurilor recente de productivitate au fost intangibile, greu de monetizat, în stilul Ierarhiei Maslow. Timpul lor de lucru a devenit mai relaxant, deoarece își petrec mai mult timp dând clic pe „continuă” la computer, trimițându-și meme-uri în mod nepăsător, urmărind videoclipuri cu golden retrieveri. Trebuie doar să strănuți în Țara Elfilor și primești o jumătate de zi liberă. Își folosesc productivitatea pentru a merge acasă mai devreme, a crește prețul operelor de artă sofisticate, a mări dimensiunea scaunelor la cinema, a le plăti fotbaliștilor sume din ce în ce mai mari, a mânca mai multe prăjituri ȘI pastile de slăbit. În Țara Orcilor, productivitatea se îndreaptă spre adăugarea a tot mai multor ghimpi pe săgeți și spre construirea de catapulte oribile pe care le încarcă cu pietre și vaci moarte. Și întemnițându-se unii pe alții. ( Giles Wilkes )

O scurtă istorie a terminalului Bloomberg : Acesta a oferit traderilor și analiștilor de pe Wall Street o perspectivă fără precedent asupra piețelor globale / Tehnologie și societate. ( IEEE Spectrum )

A petrecut două decenii vorbind cu părinți care nu își vaccinează copiii: iată ce a aflat. Un sociolog despre motivul pentru care unele familii sar peste vaccinuri și de ce „dezinformarea” nu este de fapt de vină ( Stat )

Gravitația pare holografică. Ce înseamnă asta pentru realitate? Cea mai mare descoperire în fizica teoretică modernă este descoperirea faptului că gravitația poate colapsa dimensiunile spațiului. Fizicienii nu înțeleg încă implicațiile. ( Revista Quanta )

Despre paradoxul voinței : Unii oameni își petrec întreaga viață luptând cu alți oameni, instituții sau soartă. Apoi, există aceia dintre noi ale căror mari bătălii sunt duse împotriva noastră înșine. Meghan O’Gieblyn despre voință, obicei și alergătorul pe care îl întâlnește în fiecare zi pe pista de biciclete, care abia poate alerga. ( Harper’s )

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