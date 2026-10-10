Articole de citit

Bogații devin tot mai bogați. La fel și toți ceilalți : Ben Carlson despre noua carte a lui Owen Zidar și Eric Zwick: aproape cinci milioane de gospodării dețin cel puțin 5 milioane de dolari, iar aproximativ trei milioane sunt „milionari de pe strada principală” care dețin afaceri private, cum ar fi reprezentanțe auto, cabinete stomatologice și distribuitori de băuturi. (A wealth of common sense )

Cărțile interzise din școlile publice din SUA ating un nivel record: PEN America numără aproape 12.000 de interdicții în anul școlar 2025-2026 și 34.000 din 2021, determinate de noile legi de cenzură la nivel de stat și de instrumentele de inteligență artificială utilizate pentru a semnala titlurile. Texas se află în fruntea listei cu 8.100 de interdicții, în timp ce Stephen King este din nou autorul cel mai interzis, constată PEN America ( The Guardian )

Arma motorinei : De ce un combustibil destul de lipsit de farmec se află brusc în centrul unei lupte transatlantice pentru putere și de ce contează acest lucru pentru noi toți ( Material World )

IA decodează o scrisoare secretă veche de 217 ani, comandată de Napoleon : GPT-6 Astra a fost folosită pentru a rezolva un cifru vechi de secole, folosit pentru a transmite informații militare strategice între trupele lui Napoleon. ( Live Science )

7 comportamente legate de bani care pot împiedica succesul financiar. Deciziile de zi cu zi care te-ar putea costa mai mult decât îți dai seama.(Kiplinger)

Care e problema cu Franța? Este a doua economia a Europei prea mare pentru a fi salvată? Dintr-o dată, piețele financiare tratează Franța ca pe bolnavul economic al lumii occidentale. Da, ratele dobânzilor au crescut peste tot. Dar creșterea ratelor dobânzilor la obligațiunile guvernamentale franceze din ultima lună a fost deosebit de mare. (Paul Krugman)