Artiști de muzică populară, condamnați la închisoare. Acuzați că au depus declarații false pentru a încasa bani în pandemia COVID

Magistrații de la Judecătoria Târgu au condamnat la închisoare, dar cu suspendare, 8 din 13 interpreți și instrumentiști gorjeni acuzați că au înșelat statul în timpul pandemiei. Sentința nu este definitivă.

Majoritatea inculpaților au fost condamnați la închisoare, dar cu suspendare, în condițiile în care prejudiciul – de aproximativ 120.000 de lei – a fost deja recuperat. Sentința nu este definitivă, iar cei condamnați pot face apel, potrivit As în Gorj.

