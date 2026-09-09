ASE, Bucharest Business School: de ce un MBA este esențial astăzi

Într-o perioadă în care economia se schimbă rapid, tehnologia rescrie regulile competiției, iar inteligența artificială începe să transforme profund modul în care muncim și luăm decizii, un MBA nu mai este doar o etapă în dezvoltarea unei cariere. Pentru tot mai mulți manageri, profesioniști și antreprenori, educația post-experiență devine un instrument strategic pentru a rămâne relevanți, pentru a putea lua decizii în incertitudine și pentru a identifica noi oportunități profesionale și de business.

Reacreditarea pentru perioada maximă de cinci ani, acordată de Association of MBAs (AMBA), confirmă poziționarea școlii de afaceri a ASE, Bucharest Business School (BBS) în elita educației manageriale internaționale și consolidarea statutului său de singura școală de business românească cu programe acreditate AMBA. Pentru BBS, această recunoaștere nu este însă doar o validare academică. Este, mai ales, o confirmare a relevanței programelor sale pentru mediul de business și pentru o comunitate de lideri aflată într-un proces accelerat de transformare. Bucharest Business School este școala de business post-experiență a Academiei de Studii Economice din București și reunește astăzi șase programe MBA: ROCA Executive MBA, INDE MBA, Energy MBA, Business Intelligence MBA, Creative MBA și Education MBA. Peste 3.000 de absolvenți formează deja cea mai mare comunitate de profesioniști și lideri activi în companii, instituții și antreprenoriat, nu doar în România ci în tot Sud-Estul Europei.

Prof. dr. Nicolae Istudor , rector al Academiei de Studii Economice din București: „Reacreditarea AMBA pentru perioada maximă de cinci ani reprezintă o confirmare externă, exigentă, a calității programelor MBA dezvoltate de Academia de Studii Economice din București prin Bucharest Business School. Este un rezultat al unei construcții academice solide, la care contribuie profesori, parteneri, cursanți și absolvenți, și, în același timp, o responsabilitate de a continua la aceleași standarde. Pentru ASE, educația managerială de nivel internațional înseamnă pregătirea unor profesioniști capabili să răspundă competent schimbărilor din economie și din societate.”

Andrew Main Wilson, director executiv al Asociației Absolvenților de MBA și Business (BGA): „Sunt încântat că Academia de Studii Economice din București,prin Bucharest Business School a primit reacreditarea AMBA, reafirmând angajamentul său de a oferi o educație managerială de înaltă calitate, relevantă și recunoscută la nivel internațional. Această realizare reflectă puterea portofoliului de MBA-uri al școlii, cultura sa universitară și antreprenorială și preocuparea sa constantă de a le oferi studenților competențele, rețelele de contacte și perspectivele necesare pentru a conduce într-un mediu de afaceri global în continuă schimbare.”

Prof. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat, Decanul Bucharest Business School: „Reînnoirea acreditării AMBA pentru încă cinci ani reprezintă mult mai mult decât o realizare instituțională – este o reconfirmare puternică a angajamentului școlii noastre față de excelență și a impactului transformator pe care educația managerială de înaltă calitate îl poate avea asupra profesioniștilor, organizațiilor și societății. Această recunoaștere reflectă dedicarea întregii noastre comunități – studenți, cadre didactice, absolvenți, personal administrativ și partenerii noștri de lungă durată din Canada și Franța – care, împreună, contribuie la îndeplinirea misiunii noastre de a forma lideri responsabili, pregătiți să creeze valoare sustenabilă într-o lume tot mai complexă. Ghidați de motto-ul nostru, Leadership through value, vom continua să inovăm, să ne consolidăm parteneriatele internaționale și să oferim educație de business la cele mai înalte standarde internaționale. Această reacreditare marchează, totodată, o nouă etapă importantă în parcursul strategic al ASE către Triple Crown – cele trei acreditări internaționale de referință pentru școlile de business: AMBA, AACSB și EQUIS. Îi suntem profund recunoscători Rectorului ASE, Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, precum și conducerii Universității, pentru viziunea, încrederea și sprijinul lor constant, care continuă să joace un rol esențial în consolidarea poziției ASE|BBS în rândul instituțiilor de top din lume în domeniul educației manageriale.”

Un MBA nu începe de la zero. Pornește de la experiență

Spre deosebire de educația universitară tradițională, un MBA este construit în jurul experienței profesionale a participanților. În aceeași sală pot ajunge manageri din energie, banking, IT, retail, sănătate, educație, industrii creative sau antreprenori aflați în etape diferite ale dezvoltării propriilor afaceri. Tocmai această diversitate devine una dintre cele mai importante resurse ale educației post-experiență. Participanții nu învață doar de la profesori, ci și unii de la ceilalți. Problemele unei industrii sunt analizate prin perspectiva alteia, iar experiența practică devine parte a procesului de învățare.

Datele prezentate recent de conf.univ.dr. Ramona Igreț, prodecan al Bucharest Business School, în cadrul ZF Live, indică și un beneficiu foarte concret: absolvenții programelor MBA monitorizați în cadrul cercetărilor pentru clasamentele internaționale QS Joint Executive MBA au raportat, în medie, creșteri salariale de 15%-30% după finalizarea programului. În același timp, MBA-ul poate oferi încrederea necesară pentru o schimbare de carieră sau chiar pentru lansarea unei afaceri. Evident, evoluția salarială depinde și de factori precum oportunitățile din companie, performanța individuală și momentul profesional, însă rezultatul indică faptul că investiția în educație poate avea un efect direct asupra parcursului profesional.

De ce contează mai mult un MBA în perioade de criză

Paradoxal, perioadele de incertitudine sunt tocmai cele în care educația managerială devine mai importantă. Într-o economie stabilă, deciziile pot fi construite pe baza unor modele, tendințe și experiențe relativ predictibile. În perioade de criză însă, managerii trebuie să decidă atunci când informațiile sunt incomplete, resursele sunt limitate, iar consecințele alegerilor sunt greu de anticipat.

„Un MBA relevant astăzi trebuie să formeze și să antreneze capacitatea de decizie. Este esențială creșterea capacității de a pune întrebările corecte, nu doar de a găsi rapid răspunsuri. Astfel, un MBA trebuie să dezvolte capacitatea de a lua decizii în incertitudine, atunci când nu există soluții perfecte și când fiecare opțiune implică compromisuri reale”, spune prof. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat, decanul Bucharest Business School. Această schimbare de perspectivă este esențială. Într-o lume în care informația este disponibilă aproape instantaneu, avantajul competitiv nu mai este dat exclusiv de accesul la informație. Diferența o face capacitatea de a o interpreta, de a identifica relațiile relevante, de a înțelege riscurile și de a transforma analiza în decizie.

Inteligența artificială complică deși pare să simplifice: oare ce trebuie să mai învețe un manager?

Accelerarea inteligenței artificiale adaugă o nouă dimensiune acestei transformări. Instrumentele AI pot genera analize, rapoarte, prognoze, texte, cod sau recomandări într-un timp în care, până de curând, un manager ar fi avut nevoie de o echipă întreagă. Dar tocmai această abundență de răspunsuri face ca întrebările potrivite să devină mai importante.

sursa foto: ASE

Managerul viitorului imediat nu va fi cel care concurează cu AI la viteza de procesare a informației, ci cel care știe ce întrebare să pună, ce date să utilizeze, ce ipoteze să testeze și ce consecințe are o anumită decizie.

De aceea, programele noastre MBA combină managementul clasic cu analiza de date, tehnologia, leadershipul, inovația, comunicarea și capacitatea de a lucra cu oameni. Nu întâmplător observăm că studenții noștri manifestă un interes tot mai mare pentru zone precum marketingul, brandingul personal și managementul echipei și al talentelor, tocmai pentru că gestionarea noilor generații de angajați în contextul acestei explozii tehnologice devine o provocare tot mai complexă.

ROCA Executive MBA: o comunitate de lideri cu experiență

Unul dintre programele care ilustrează cel mai bine această filozofie este ROCA Executive MBA, programul româno-canadian organizat la BBS în parteneriat cu ESG-UQAM din Montreal încă din 1993. Cu o tradiție de peste trei decenii și peste 1.000 de absolvenți, ROCA Executive MBA aduce împreună manageri și profesioniști din domenii diferite și îi pregătește pentru decizii strategice într-un mediu economic internațional.

Programul este, în același timp, o poartă către o comunitate internațională de leaderi. Parteneriatul cu UQAM și experiențele internaționale din Canada, SUA și China oferă participanților acces la perspective diferite asupra managementului și asupra modului în care companiile se adaptează la schimbare. Recunoașterea internațională este completată de includerea ROCA Executive MBA în clasamentul QS Joint Executive MBA, programul fiind primul din Europa de Sud-Est inclus în această categorie. Pentru admiterea din septembrie 2026, programul mai are 4 locuri disponibile – mai multe detalii pe email la ROCA@bbs.ase.ro .

Creative MBA: acolo unde creativitatea devine valoare cuantificabilă în business

Economia creativă are nevoie de lideri care să poată transforma ideile în proiecte sustenabile și proiectele în organizații performante. Creative MBA răspunde tocmai acestei nevoi, adresându-se profesioniștilor și antreprenorilor din industriile creative și culturale, dar și managerilor care vor să înțeleagă cum pot folosi creativitatea ca sursă de inovare și competitivitate. Design, media, cultură, comunicare, entertainment sau industriile bazate pe conținut au nevoie nu doar de creativitate, ci și de strategie, modele de business, leadership, finanțare și transformare digitală.

Creative MBA construiește astfel o comunitate profesională într-un sector în care granița dintre cultură, tehnologie și business devine tot mai puțin vizibilă. Și acest program are încă 5 locuri disponibile pentru sesiunea de admitere din septembrie 2026. Mai multe detalii despre acestea la CREATIVE@bbs.ase.ro.

Education MBA: lideri pentru transformarea educației

O altă comunitate strategică este cea din educație. Education MBA – Economics of Education and Leadership se adresează profesioniștilor care conduc sau transformă organizații educaționale: manageri, profesori, antreprenori, lideri instituționali și specialiști interesați de politici publice.

Educația este una dintre industriile în care schimbarea tehnologică și inteligența artificială vor produce efecte profunde. Modelele tradiționale de predare, evaluare și management se află deja sub presiunea unor transformări rapide. Programul combină leadershipul, managementul, economia educației și analiza politicilor publice pentru a forma lideri capabili să înțeleagă aceste transformări și să le transforme în oportunități. Și Education MBA mai 3 are locuri disponibile pentru admiterea din septembrie 2026. Mai multe detalii despre acestea la EDUCATION@bbs.ase.ro

Șase programe, șase comunități, aceeași misiune

Celelalte trei programe completează această arhitectură. Energy MBA răspunde nevoilor unei industrii aflate în centrul tranziției energetice. INDE MBA, realizat în parteneriat cu CNAM Paris, aduce împreună tradiția franceză și experiența managerială românească fiind promgramul din România caracterizat de “best value for money”. Business Intelligence MBA pregătește profesioniști capabili să transforme datele în informații relevante și informațiile în decizii, fiind singurul MBA acreditat internațional, cu această specializare, din tot Sud-Estul Europei

În spatele celor șase programe există filozofia școlii de afaceri: BBS nu își propune să fie doar un furnizor de diplome MBA, ci o platformă de cunoaștere și o comunitate de lideri. Iar această misiune este susținută de prestigiul ASE, instituție fondată în 1913 și una dintre cele mai importante universități economice din regiune. În ediția 2026 a QS World University Rankings by Subject, ASE se află în top 500 mondial în Economics & Econometrics și Business & Management Studies și ocupă prima poziție la nivel național în ambele domenii. Astfel, într-o economie în care schimbarea devine noua normalitate, adevărata valoare a unui MBA nu se măsoară doar în diplome, acreditări sau poziții în clasamente. Se măsoară în capacitatea oamenilor de a lua decizii mai bune, de a conduce organizații mai performante și de a construi relații profesionale care generează valoare pe termen lung.

Reacreditarea AMBA pentru încă cinci ani confirmă standardul de elită al BBS. Dar miza următorilor ani este mai mare: formarea unei generații de lideri capabili să transforme incertitudinea în oportunitate, tehnologia în avantaj competitiv și cunoașterea în decizii cu impact pentru România și Europa de Sud-Est.

Programul ROCA Executive MBA se adresează managerilor seniori și liderilor aflați în poziții de decizie, care doresc să își consolideze viziunea strategică și capacitatea de leadership. Conceput ca o experiență transformațională, programul dezvoltă competențe avansate de management, strategie și inovație, cu accent pe leadership responsabil și sustenabilitate. Participanții beneficiază de un format flexibil, adaptat profesioniștilor activi, precum și de o rețea extinsă de lideri la nivel național și internațional și de o diplomă dublă româno-canadiană. Pentru mai multe detalii te asteptam pe www.bbs.ase.ro sau pe email la ROCA@bbs.ase.ro.

Programul INDE MBA (Romanian-French MBA) este destinat managerilor aflați la început sau la mijloc de carieră, antreprenorilor și profesioniștilor care își doresc o perspectivă internațională asupra businessului. Predat integral în limba engleză și acreditat internațional, programul oferă o combinație solidă între fundamentul teoretic și aplicațiile practice, facilitând accelerarea carierei și dezvoltarea competențelor necesare pentru a performa într-un mediu global. Pentru mai multe detalii te asteptam pe www.bbs.ase.ro sau pe email la INDE@ase.ro.

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Programul Energy MBA se adresează profesioniștilor din sectorul energetic sau celor care vizează o carieră în acest domeniu strategic. Acesta oferă o înțelegere integrată a industriei energiei, combinând concepte de business cu cunoștințe specifice despre piețe energetice, politici publice și tranziția către sustenabilitate. Beneficiul major constă în capacitatea absolvenților de a gestiona proiecte complexe și de a lua decizii informate într-un sector aflat în continuă transformare. Pentru mai multe detalii te asteptam pe www.bbs.ase.ro sau pe email la ENERGY@bbs.ase.ro.

Programul Business Intelligence MBA este conceput pentru profesioniștii care doresc să își dezvolte competențele analitice și să utilizeze datele în procesul decizional. Fiind un program unic acreditat în regiune, acesta îmbină cunoștințele de business cu instrumente avansate de analiză a datelor, pregătind participanții să devină lideri capabili să transforme informațiile în avantaje competitive și să susțină decizii strategice bazate pe date. Pentru mai multe detalii te asteptam pe www.bbs.ase.ro sau pe email la INTELLIGENCE@bbs.ase.ro.

sursa foto: ASE

Programul Creative MBA este dedicat profesioniștilor din industriile creative și culturale, precum și celor care doresc să dezvolte afaceri în aceste domenii. Acesta combină creativitatea cu rigoarea managementului, oferind competențe de leadership, antreprenoriat și dezvoltare de modele de business adaptate economiei creative. Absolvenții sunt pregătiți să scaleze proiecte culturale și să răspundă provocărilor specifice acestor industrii dinamice. Pentru mai multe detalii te asteptam pe www.bbs.ase.ro sau pe email la CREATIVE@bbs.ase.ro.

Programul Education MBA se adresează profesioniștilor din sectorul educațional – manageri de instituții, cadre didactice sau antreprenori în educație – care doresc să contribuie la modernizarea sistemului. Acesta integrează leadershipul, managementul și designul de politici educaționale, oferind instrumente pentru a răspunde provocărilor contemporane din educație și pentru a genera impact real în organizațiile și comunitățile din care participanții fac parte. Pentru mai multe detalii te asteptam pe www.bbs.ase.ro sau pe email la EDUCATION@bbs.ase.ro.

Articol susținut de ASE