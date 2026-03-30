ASE, la 113 ani: o universitate care nu doar reflectă economia, ci contribuie la modelarea ei

Universitatea marchează 113 ani de existență printr-o săptămână de evenimente academice și științifice, într-un context în care accentul cade pe formarea competențelor relevante pentru economia actuală și pe atragerea noilor generații de studenți.

Într-o perioadă în care universitățile sunt chemate să răspundă direct transformărilor economiei și societății, Academia de Studii Economice din București marchează 113 ani de existență reafirmându-și rolul de formator de competențe, idei și direcții pentru viitor.

Fondată la 6 aprilie 1913, sub denumirea de Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale, ASE a evoluat de la o instituție de elită a începutului de secol XX la un ecosistem academic complex, conectat la dinamica globală a economiei. Astăzi, universitatea reunește aproximativ 25.000 de studenți și oferă programe de studii în limbile română, engleză, franceză și germană.

Sub mesajul aniversar „ASE 113 — Construim mai departe”, universitatea propune nu doar o celebrare a trecutului, ci o reafirmare a direcției sale strategice: excelență academică, internaționalizare și relevanță pentru piața muncii.

Un spațiu academic în care se formează nu doar competențe, ci viziuni

Într-un context economic marcat de transformări accelerate, ASE își asumă rolul de a forma nu doar specialiști, ci profesioniști capabili să gândească critic, să ia decizii informate și să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a societății.

Această misiune se reflectă în modul în care universitatea își structurează programele de studii și activitățile extracurriculare, punând accent pe interdisciplinaritate, adaptabilitate și conectarea permanentă la mediul economic.

Evenimentele organizate în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026 devin expresia concretă a acestui model academic. Ele se regăsesc la https://ase.ro/universitatea/istoric/aniversari/

113 ani, reflectați într-o săptămână de performanță academică

Programul aniversar reunește evenimente academice, științifice și culturale care ilustrează complexitatea unei universități moderne.

Dimensiunea academică este susținută de:

Sesiunea de comunicări științifice studențești, cu peste 1.250 de studenți și aproximativ 850 de lucrări , organizate în 40 de secțiuni;

și aproximativ , organizate în 40 de secțiuni; sesiuni științifice organizate la nivelul facultăților;

conferința organizată în parteneriat cu Banca Națională a României, dedicată temei „Riscuri și oportunități în sistemul financiar românesc”.

În paralel, universitatea își consolidează relația cu mediul preuniversitar prin concursul național „Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine”, care reunește peste 1.000 de elevi din întreaga țară, cu 531 de proiecte înscrise.

Evenimentele sunt completate de manifestări culturale și artistice — vernisaje, lansări editoriale și spectacole studențești — precum și de competiții sportive dedicate comunității universitare.

Tradiție și memorie instituțională, ca fundament al viitorului

Aniversarea include și momente cu puternică încărcătură simbolică, dedicate omagierii marilor personalități ale ASE, prin ceremonii de depunere de coroane de flori, în semn de respect față de rectorii, decanii și profesorii care au contribuit la construirea prestigiului instituției.

Momentul central îl constituie Adunarea festivă din 1 aprilie, în cadrul căreia vor fi acordate titluri și distincții onorifice unor personalități care au susținut dezvoltarea universității și consolidarea rolului său în societate.

Admitere 2026: un model educațional conectat la realitate

Aniversarea celor 113 ani are loc într-un context relevant pentru viitorii studenți: lansarea procesului de Admitere ASE 2026.

Universitatea propune o ofertă educațională adaptată cerințelor angajatorilor și evoluțiilor economiei globale, cu programe în patru limbi de studiu și cu o orientare clară către competențe aplicate și interdisciplinare.

ASE își consolidează astfel poziția de hub educațional internațional și de partener activ al mediului de afaceri, contribuind la formarea capitalului uman necesar unei economii competitive.

Rector prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Un model academic construit în timp

„Marcarea celor 113 ani ai Academiei de Studii Economice din București este, înainte de toate, o reafirmare a unei misiuni asumate cu responsabilitate: aceea de a forma capital uman înalt calificat și de a contribui, prin educație și cercetare, la dezvoltarea sustenabilă a economiei și a societății.

ASE a construit, de-a lungul timpului, un model academic solid, fundamentat pe rigoare, coerență și deschidere internațională. Astăzi, continuăm să construim mai departe, împreună cu întreaga noastră comunitate academică, viitorul universității și al generațiilor care îi vor duce mai departe valorile. Vivat, Crescat, Floreat!”- Rector, prof. univ. dr. Nicolae Istudor

ASE 113 — Construim mai departe

La 113 ani de la înființare, Academia de Studii Economice din București nu marchează doar un moment aniversar, ci își reafirmă rolul de actor relevant în educația economică europeană și de partener în dezvoltarea societății.

Pentru noile generații, ASE rămâne nu doar o alegere academică, ci un spațiu în care se construiește viitorul.

