Asistenți universitari și studente de la Universitatea Ovidius, reținuți de DNA. Cât costa promovarea unui examen, potrivit procurorilor

Doi asistenți universitari și două studente de la Universitatea Ovidius din municipiul Constanța au fost reținuți sâmbătă de Direcția Națională Anticorupție (DNA), conform anunțului făcut de procurori.

Este vorba despre Raluca Talpeș, asistentă universitară la Facultatea de Medicină din cadrul universității, pe care DNA o acuză de luare de mită în formă continuată (15 acte materiale).

De asemenea, este vizat Omeroglu Batuhan, asistent universitar în aceeași instituție de învățământ, pe care procurorii îl acuză de complicitate la luare de mită în formă continuată (15 acte materiale).

Cele două studente, pe care procurorii le identifică în comunicat drept „I.A.” și „Z.I.D”, fără a le da numele complet, sunt acuzate fiecare de luare de mită în formă continuată (15 acte materiale).

DNA a precizat va propune Tribunalului Constanța arestarea preventivă a celor patru inculpați, precum și că „în cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane”.

Decizia de a-i reține pe cei patru vine în urma celor perchezițiilor făcute de procurori, vineri, „în 26 de locații situate cu precădere în municipiul și județul Constanța, reprezentând domicilii ale unor persoane fizice, cabinete medicale, la sediul unei unități de învățământ superior și la sediul unei unități medicale, împrejurare în care au fost identificate și ridicate diferite sume de bani care nu au putut fi justificate”, potrivit DNA.

Acuzațiile din dosar

DNA a explicat că „dosarul penal are ca obiect presupusa fraudare, prin infracțiuni de corupție, a unor examene de promovare susținute de studenții Facultății de Medicină, catedra Anatomie, din cadrul Universității Ovidius din municipiul Constanța, în anul universitar 2026”.

Procurorii o acuză pe Raluca Talpeș, asistent universitar la catedra de anatomie, că a pretins și primit de mai multe ori, prin ceilalți trei inculpați, mită de la studenții înscriși la cele două sesiuni de restanțe la disciplina anatomie, desfășurate în perioadele 6-12 iulie și 1-6 septembrie 2026, pentru promovarea colocviilor sau, după caz, examenelor restante.

„În aceeași perioadă, cei trei intermediari, inculpații Batuhan Omeroglu, asistent universitar și I. A. Și Z.I.D., studente, ar fi ajutat la identificarea studenților interesați, în număr de cel puțin 15 în acest moment, precum și la colectarea sumelor de bani de la aceștia, asigurându-i de promovarea restanțelor cu condiția remiterii sumelor respective examinatorilor, printre care inculpata Tapleș Raluca”, notează DNA.

Mii de euro obținuți din mită, acuză DNA

Sumele cerute de la studenți variau între 600 de euro, pentru promovarea unui colocviu, și 2.500 de euro, pentru un examen, spun procurorii.

„Sumele pretinse studenților, respectiv remise de aceștia ar fi variat între 600 euro (pentru colocviu) și 2.500 euro (pentru examen) per student – valoarea totală a foloaselor astfel obținute fiind stabilită până în prezent la peste 37.100 euro – din care fiecare intermediar și-ar fi păstrat un comision variabil, pentru fiecare act de înlesnire, iar diferența ar fi primit-o cadrul didactic examinator, respectiv inculpata Tapleș Raluca”, a mai declarat DNA.

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