Atac „absolut inuman” în Sumî: O bombă rusească a lovit în plin un bloc de 9 etaje / Oameni prinși sub dărâmături

O lovitură aeriană rusească a vizat vineri seară o zonă rezidențială din Sumî, nordul Ucrainei, unde un bloc a fost distrus parțial. Doi oameni au murit și alți opt au fost răniți, anunță autoritățile ucrainene.

Bomba aeriană ghidată de ruși a căzut între etajele trei și patru ale clădirii, a provocat incendii și a blocat locatari sub dărâmături, potrivit News.ro, care citează Kyiv Post.

De asemenea, deflagrația a avariat cel puțin patru blocuri de locuințe din districtul Kovpakivskîi al orașului Sumî.

În urma atacului, două persoane şi-au pierdut viaţa. Victimele erau angajate în cadrul Comitetului Executiv al Consiliului Municipal, a anunțat primarul Artem Kobzar. Este vorba despre un bărbat de 52 de ani și o femeie de 45 de ani.

Alte patru persoane, inclusiv un băiat de 7 ani, au fost scoase în viață de sub dărâmături de către echipele de salvare. Bilanțul răniților este, în total, de opt persoane, printre care se află și doi copii.

Imagini cu blocul avariat de atacul rusesc au fost publicate de postul public ucrainean de televiziune Suspilne. Vă avertizăm că ele vă pot afecta emoțional.

Preşedintele Volodimir Zelenski a calificat atacul drept „absolut inuman”. „A fost o lovitură directă cu o bombă aeriană între etajele trei şi patru. Patru persoane au fost deja salvate de sub dărâmături, inclusiv un copil”, a declarat el.

Operațiunile de salvare continuă la fața locului. Echipele de intervenţie au continuat să îndepărteze dărâmăturile, în timp ce oficialii au avertizat că alte persoane ar putea fi încă prinse sub acestea.

„Este posibil ca sub dărâmături să mai fie oameni. Salvatorii fac tot posibilul pentru a-i scoate şi pentru a stinge incendiile”, a transmis preşedintele ucrainean într-o postare pe X.

Lovitura a făcut parte dintr-un atac mai amplu lansat asupra regiunii de graniță Sumî, unde avioanele rusești au eliberat șase sau șapte bombe ghidate, inclusiv în apropierea localităților Stepanivka și Bezdryk, potrivit șefului Administrației Militare locale, Serhii Krîvoşeienko.