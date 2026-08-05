Atac armat în Carolina de Nord. Mai mulți oameni, împușcați / Primul anunț oficial

Autoritățile din statul american Carolina de Nord au anunțat în urmă cu scurt timp un atac armat mortal în orașul Prospect Hill.

„Agenții sosiți la fața locului au găsit mai multe persoane împușcate. O persoană a fost transportată la Spitalul Universitar Duke cu o rană prin împușcare, iar numărul victimelor este mai mare”, a transmis miercuri Biroul de Investigații al Statului Carolina de Nord (SBI), într-un comunicat de presă, potrivit Al Jazeera.

„Anchetatorii SBI se află la fața locului pentru a preleva probe și a efectua interogatorii. NU EXISTĂ NICIUN RISC pentru publicul larg”, au mai transmis anchetatorii.