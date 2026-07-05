Atac armat în Coney Island din New York, în plină sărbătoare de 4 iulie. Opt victime, între care patru copii

Opt persoane, dintre care patru copii, au fost împuşcate în cartierul Coney Island în seara de 4 iulie, de Ziua Independenței, a anunţat Departamentul de Poliţie din New York (NYPD), conform ABC News.

Poliţiştii au intervenit în jurul orei locale 22:37, în urma unor apeluri care semnalau focuri de armă pe West 31st Street, a precizat NYPD într-un comunicat.

Răniţii sunt un bărbat de 37 de ani, un bărbat de 33 de ani, o femeie de 25 de ani, o femeie de 21 de ani, un băiat de 14 ani, un băiat de 12 ani, un băiat de 7 ani şi un băiat de 6 ani.

„Toate victimele au fost transportate de echipajele de urgenţă la spitale din zonă, unde şapte dintre ele sunt în stare stabilă”, a transmis NYPD.

„Femeia în vârstă de 21 de ani este în stare critică”, a precizat poliția.

Poliţia a precizat că a recuperat o armă de foc de la locul atacul armat, însă până în prezent nu a fost făcută nicio arestare.