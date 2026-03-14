Atac cibernetic asupra MAE. Site-urile eViza și eConsulat au fost inaccesibile

Ministerul Afacerilor Externe anunță că vineri după-amiază și la începutul nopții de sâmbătă a fost detectat un atac cibernetic împotriva platformelor eviza.mae.ro și econsulat.ro.

Atacul cibernetic a fost de tip Distributed Denial of Service (DDoS), iar site-urile vizate au înregistat încetiniri ale funcţionării şi, „pentru scurte intervale de timp, au devenit inaccesibile, a anunțat MAE.

„Echipamentele de protecţie, împreună cu specialiştii MAE, au acţionat prompt şi au reuşit să reducă semnificativ impactul atacului. În prezent, toate sistemele digitale ale MAE funcţionează normal”, potrivit MAE.

Ce sunt atacurile de tip DDoS

Atacurile de tip DDoS reprezintă o supraîncărcare artificială a traficului digital, cu scopul de a bloca accesul la un site, precizează MAE. Acestea nu presupun accesarea sau compromiterea datelor, nefiind echivalente cu o intruziune informatică de tip hacking.

„Nicio informaţie sensibilă nu a fost accesată de autorii acestor atacuri, însă inconvenientul major generat de astfel de acţiuni este faptul că platformele devin temporar inaccesibile pentru cetăţenii români, împiedicând furnizarea serviciilor digitale de care aceştia au nevoie”, a precizat MAE.

La nivel global, frecvenţa acestor atacuri este în creştere, iar România şi platforme guvernamentale au fost vizate în mod repetat în ultimii ani.

MAE precizează că, în cooperare cu instituţiile specializate, va continua să asigure protecţia sistemelor sale digitale şi continuitatea serviciilor.