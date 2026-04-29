Atac cu cuțitul lângă o sinagogă, la Londra. Doi bărbaţi evrei răniți. Israelul reacționează: „Nu mai poate pretinde că situaţia este sub control”

Poliţia londoneză a anunţat că tratează drept „act terorist” un atac cu cuţitul comis miercuri la Londra contra a doi bărbaţi evrei, care în prezent sunt spitalizaţi, transmit agenţiile de presă Reuters, France Presse şi Agerpres.

„Acest eveniment a fost declarat oficial drept un act terorist”, a afirmat Laurence Taylor, comisar adjunct în cadrul poliţiei londoneze.

Într-o conferinţă de presă, şeful poliţiei din Londra, comisarul Mark Rowley, a afirmat că suspectul, în vârstă de 45 de ani, are „antecedente de violenţă gravă şi probleme psihiatrice”.

Rowley a adăugat că este vorba despre un „act îngrozitor de violenţă” îndreptat împotriva comunităţii evreieşti din capitala britanică.

Premierul Keir Starmer: Fapte „foarte îngrijorătoare”

Două persoane au fost rănite miercuri într-un atac cu cuţitul în cartierul londonez Golders Green, unde trăieşte o numeroasă populaţie evreiască, iar suspectul a fost arestat.

Potrivit poliţiei, doi bărbaţi – unul de circa 30 de ani și celălalt de circa 70 de ani – au fost înjunghiaţi şi au fost transportaţi la spital în stare stabilă.

Suspectul, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a fost arestat şi a încercat de asemenea să atace poliţiştii. Încă nu este clară motivaţia atacului, dar acesta pare a avea caracterul unui atac antisemit şi a avut loc în apropierea unei sinagogi. Nu a fost încă precizată naţionalitatea suspectului.

Premierul britanic Keir Starmer a reacţionat afirmând că este vorba despre fapte „foarte îngrijorătoare”. „Trebuie să ne afirmăm toţi în mod clar hotărârea de a lupta împotriva acestui tip de atacuri, din care am văzut prea multe exemple în ultima vreme”, a adăugat premierul laburist, după o serie de incendii şi tentative de incendiere care au vizat în ultimele săptămâni locuri care au legătură cu comunitatea evreiască din nord-vestul Londrei.

Poliția britanică a arestat 25 de persoane suspectate de implicare în aceste atacuri, efectuate după ce SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului.

Israelul cere Londrei „măsuri decisive şi urgente”

Israelul a reacţionat, cerând guvernului britanic să ia măsuri urgente pentru a proteja comunitatea evreiască.

„Guvernul britanic nu mai poate pretinde că situaţia este sub control”, a declarat Ministerul de Externe israelian pe platforma X, cerând „măsuri decisive şi urgente”, în contextul în care comunitatea evreiască din Londra a fost ţinta mai multor incidente armate în ultimele săptămâni.

După acest nou „atac antisemit, cuvintele sunt insuficiente pentru a combate acest flagel. Cerem şi aşteptăm acţiuni din partea guvernului britanic pentru a proteja evreii din Regatul Unit”, a declarat ulterior premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit contului X al biroului său.

„În una dintre marile capitale occidentale este periculos să mergi pe stradă dacă eşti evreu. Este timpul ca lumea să se trezească şi să lupte prin toate mijloacele posibile contra acestui val de ură contra evreilor”, a reacţionat şi preşedintele israelian Isaac Herzog, care a calificat situaţia ca „inacceptabilă”.